Путин наградил орденами руководителей «Сибура», СУЭК и «Интер РАО»



Москва, 13 августа. Президент России Владимир Путин наградил орденами глав «Сибура», СУЭК и «Интер РАО». Указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук получил орден Александра Невского, а глава правления «Сибура» Дмитрий Конов и гендиректора СУЭК Владимир Рашевский были награждены орденами почета. Кроме того, орден Александра Невского получил первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов​​​. Уточняется, что высокими наградами топ-менеджеров удостоили за трудовые успехи, долгие годы добросовестной работы. Отдельно в указе упоминаются заслуги Рашевского в области угольной промышленности.

Помимо этого, Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени генерального директора ООО «Газпром инвест» Вячеслава Тюрина, а также гендиректора ООО «Интер РАО — Центр управления закупками» Дмитрия Филатова.