«Рекордсмен по мертвым душам» Кульнев не будет допущен к выборам в Мосгордуму

Москва, 13 августа. Рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рекомендовала отклонить жалобу не допущенного к выборам в Мосгордуму Ивана Кульнева, который стал «рекордсменом по мертвым душам».

Как рассказал член Центризбиркома Антон Лопатин на заседании рабочей группы, в подписных листах несостоявшегося кандидата не была указана дата рождения сборщиков. Кроме того, Кульнев не сообщил о своих иностранных активах, что само по себе является основанием для исключения из предвыборной гонки, передает «Взгляд».

«Кульнев абсолютный рекордсмен по «мертвым душам» — 70 умерших человек подписались за него», — отметил Лопатин.

Отметим, что Иван Кульнев не единственный несостоявшийся кандидат, использовавший подписи мертвых. К подобной махинации прибегли и Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие соратники скандального блогера Алексея Навального, которые тоже получили отказ в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Кроме того, так называемые оппозиционеры не постеснялись использовать поддельные подписи.

Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались липовыми. Отметим, что несостоявшийся кандидат неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь, как и ее «коллеги», использовала подписи мертвых.