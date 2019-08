Ева Бартлетт: Американское посольство активно рекламировало митинг «оппозиции» 10 августа

Канадская журналистка и блогер Ева Бартлетт посетила 10 августа митинг-концерт оппозиции на проспекте Сахарова в Москве и назвала протестующих «самыми апатичными из тех, что она видела в мире». Своими мыслями журналистка поделилась в Facebook.

За эту «вольность», по сложившейся традиции, часть российских пользователей соцсети подвергла ее травле, Еву обвинили в «пропаганде» и «работе на российские СМИ».

Чтобы прояснить позицию Ева Бартлетт по всем актуальным вопросам, специально для Федерального агентства новостей с ней побеседовал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян.

— Вы впервые в России?

— Да, я в первый раз приехала в Россию.

— С какой целью вы приехали?

— Я приехала в Россию и как туристка, и как журналист. Планирую попутешествовать по стране, чтобы увидеть и другие (помимо Москвы) российские города.

И также, учитывая, что западные СМИ устроили серьезный хайп относительно протестов в Москве, я решила лично посмотреть, имела ли на самом деле место «полицейская жестокость». Мне также была любопытна природа протестов самих по себе.

Кроме того, я собираюсь отправиться в Донбасс на 2-3 недели. Там я планирую взять интервью у обычных людей и узнать, что они пережили во время украинских обстрелов. Также хочу опросить журналистов, которые это освещали. Кроме того, у меня в планах еще одно интервью в Москве, но я предпочитаю не говорить о нем, пока дело не сделано.

— Вы сказали, что протестующие в Москве оказались самыми апатичными из всех, кого вы видели в мире, и что участники акции приободрялись только, когда начали выступать артисты. Возможно, это из-за того, что большинство людей пришло не ради акции протеста, а, чтобы посмотреть на своих любимых исполнителей?

— Такое и у меня сложилось впечатление. Насчет апатии я считаю следующее: если кто-то действительно верит в причину того, что отстаивает, тогда во время протестов видна страсть. Я же видела людей, которые периодически недолго скандировали, а затем просто стояли. В каких бы протестах я ни участвовала, я никогда не видела подобной вялости.

На самом деле казалось, что многие из вышедших на митинг в субботу, — а среди них было много молодежи, — должно быть, имели какие-то другие причины, чтобы быть там. И одна из наиболее очевидных — присутствие (музыкальных) групп и певцов. Я также слышала мнение, что протестующим заплатили за присутствие, однако лично я не могу подтвердить эти предположения.

— Вы заметили, что протестующие на проспекте Сахарова, похоже, ждали, когда поступит команда от организаторов начинать выкрикивать определенные лозунги. Сложилось ли у вас впечатление, что сами организаторы тоже получали определенные инструкции, например, от Запада? Можем ли мы говорить об иностранном вмешательстве в российскую политику, наподобие того, как это было на Украине, в Египте, Сирии, Венесуэле и в других странах, где проходили подобные протесты?

— Думаю, что абсолютно возможно. Я не снимаю со счетов, что у людей в России или Венесуэле, либо в Сирии есть неподдельные политические претензии, и что они хотят неких перемен. Конечно, хотят.

Но, если мы посмотрим, к примеру, на Сирию, теперь стало известно, что с самого начала там были вооруженные протестующие, которые атаковали службы, обеспечивающие безопасность, а также совершали массовые расправы, направленные как против служб безопасности, так и против гражданских лиц. Это происходило в то самое время, когда большинство СМИ на Западе и в странах Персидского залива поддерживали ложь, что демонстранты там якобы были мирными. [Пожалуйста, посмотрите мою статью 2015 года на эту тему].

Я была в Венесуэле в течение нескольких недель в 2019 году. Там проходили грандиозные протесты в поддержку правительства. На эти митинги выходили люди, хорошо политически подкованные, информированные и способные внятно объяснить, что именно они отстаивают. Я старалась попасть и на марши оппозиции, но они так и не случились.

И, возвращаясь к вашему вопросу: принимая в расчет весь хайп, поднятый в СМИ относительно этих на самом деле небольших протестов в Москве, и учитывая долгое время поддерживаемую на Западе враждебность по отношению к России, а также то, что в действительности посольство США широко рекламировало последний (10 августа) субботний митинг («оппозиции»), подозрение, что имеет место иностранное вмешательство, совсем не выглядит неправдоподобным.

— Любого независимого журналиста, осмеливающегося противоречить западной пропаганде о России, мгновенно называют «сотрудником RT». И не важно, написали вы комментарий, авторскую колонку или разместили стрим. Знаю, что вас это тоже затронуло.

На ваш взгляд, западные СМИ завидуют успеху этой телекомпании? Знаю, что зрители на Западе все чаще предпочитают RT, но их тут же начинают за это клеймить реальные пропагандисты из BBC, DW, CNN и других аналогичных СМИ.

Недавно команда RT пополнилась новыми яркими личностями. Это считающиеся оппозиционными журналисты Мария Баронова, Екатерина Винокурова, Антон Красовский. Оппозиция немедленно приклеила им ярлыки «продавшихся пропагандистам», но на самом деле включение таких профессионалов в работу государственных СМИ является признаком реальной демократии и успеха. Что вы думаете об успехе RT в мире и о попытках западных правительств заблокировать его вещание?

— Западное руководство опасается RT, иначе они не бы стали препятствовать участию этой компании в конференциях и собраниях, как это недавно происходило на конференции о так называемой «свободе СМИ» в Великобритании. Как RT, так и Sputnik не получили разрешение принять участие в этой конференции. Ирония заключается в том, что реальные пропагандисты и распространители дезинформации (CNN, Sky News, Channel 4, CBC, BBC и т. д.) не только смогли участвовать, но и оказались хэдлайнерами мероприятия. [Смотрите мою заметку]. Немного раньше в этом же году, когда группа по Лиме встречалась в Канаде, российским СМИ также не позволили там присутствовать.

Что касается лично меня, то, когда меня пытаются опорочить западные СМИ и те, кто не согласен с моими наблюдениями, первое, что они говорят, что я «работаю» на RT. На самом деле я фрилансер и сотрудничаю с разными площадками, и только одна из них — RT. Подчеркиваю, я благодарна, что у меня есть эта площадка, где меня не подвергают цензуре. Я также настаиваю, что все, что я публикую на RT, я также публикую в собственном блоге. И дело вообще не о том, что RT диктует мне, что писать, или тем или иным образом влияет на меня. Нет, скорее RT предлагает мне площадку, чтобы мои обзоры читали. Более того, если вы посмотрите на список всех, кто участвует в открытой секции RT, перечень будет очень большим, и никто из перечисленных не «работает на...» и не «принадлежит» RT.

— В Канаде очень большая украинская диаспора. Одним из первых зарубежных визитов нового президента Украины Владимира Зеленского стал визит в Канаду. Вы следите за тем, что происходит на Украине? Знаю, что вы переписывались с арестованным журналистом Кириллом Вышинским, а также брали интервью у его адвоката. Считаете ли вы, что Кирилл является заложником украинских властей? Что вы думаете о действиях украинских радикалов, которые запугивают журналистов, а недавно обстреляли один из телеканалов? Почему Запад поддерживает власть на Украине и «не замечает» выходок националистов?

— К сожалению, это происходит из-за того, что предок министра иностранных дел Канады Христя Фриланд сотрудничал с нацистами, считаю, что это один из основных факторов, оказывающих влияние на ее решения. У меня не было возможности следить за событиями на Украине так же пристально, как за событиями в Сирии, учитывая, что большую часть из последних шести лет я провела, посещая Сирию или посвящая ей свои статьи. Однако я знаю основное, а также то, что глава МИД Канады обеляет преступления неонацистов на Украине.

Что касается Кирилла Вышинского, я приложила много усилий, чтобы как можно больше людей знали о его несправедливом тюремном заключении. Для этого я взяла интервью у Кирилла по электронной почте, также в этом году я ездила в Киев, чтобы задать вопросы его адвокату Андию Доманскому.

Оба пояснили, что Кирилла продолжают удерживать за решеткой, используя как политическую карту в игре украинских властей, и что он не виновен в «государственной измене», в которой его обвиняют. Господин Вышинский справедливо подчеркнул, что, если бы он представлял такую опасность для Украины, то зачем понадобилось ждать четыре года, чтобы отреагировать на статьи, которые он публиковал. При том, что ни одна из этих статей не была написана им лично, и все они являлись стандартными.

Что касается обстрелянного телеканала, я обратила внимание, что это произошло вскоре после конференции о «свободе СМИ». Во время этой конференции многие страны клялись, что будут защищать и охранять журналистов. Поэтому я задала риторический вопрос:

«Есть ли какая-либо реакция от так называемой «Глобальной коалиции по свободе СМИ», проводимой под руководством (глав МИД Великобритании и Канады Джереми) Ханта и (Христи) Фриланд, или тех, кто клялся «проливать свет на нарушения и насилие над свободой СМИ, привлекая к ним внимание международного сообщества и работая над повышением ответственности»?».

Any reaction from so-called "Global Media Freedom" conference co-hosts Freeland & Hunt, or those who pledged to "shine a light on violations & abuses of media freedom, bringing them to the attention of global public and working towards accountability"?

https://t.co/RfE8bC0TW0