Израиль заявил, что РФ «пудрит электронные мозги» его самолетам F-35 у границ Сирии

Американское издание The National Interest утверждает, что российские специалисты радиоэлектронной борьбы в настоящее время проводят испытания в Сирии вблизи границы с Израилем, чтобы проверить комплексы РЭБ на новых истребителях F-35 американского производства. Подробнее об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Согласно предположению автора публикации в американском журнале, эти сведения могут понадобиться России в случае, если Израиль и США все же решатся ударить по Ирану.

Автор статьи Дэвид Эйкс также ссылается на некие «жалобы» израильских военных, поступавшие еще в конце июня. Тогда местная газета The Times of Israel передавала о проблемах с GPS у летчиков, которые летали вблизи сирийской границы. По информации разведки США, эти помехи, сбивающие с толку системы навигации у новейших F-35, якобы исходили с аэродрома ВКС РФ «Хмеймим» в сирийской Латакии.

Профессор Техасского университета Тодд Хамфрис между тем высказал мнение, что Россия посредством данных «вредоносных сигналов» защищает свою авиабазу от возможных налетов. При этом он заметил, что возможности российских средств ПВО настолько мощны, что они способны без труда нанести большие потери израильской или американской авиации в случае попытки атаки.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, военный эксперт Сергей Хатылев подчеркнул в интервью ФАН, что Вашингтон и Тель-Авив не должно волновать то, что делают наши силы в САР. Главное в том, что ВС РФ, в отличие от войск самих Соединенных Штатов и Израиля, действуют в арабской республике на полностью легитимных основаниях.

«Авиабаза «Хмеймим» законно развернута в Сирии — по просьбе центрального правительства страны. На ней, разумеется, имеются средства зенитно-ракетных комплексов, радиотехнической разведки, истребители авиационного прикрытия, бомбардировочная авиация, штурмовая авиация, вспомогательная и так далее. Соответственно, в составе этих частей ВКС находятся войска радиоэлектронной борьбы. Все это является силовой составляющей той группировки, которая находится в САР на законном основании и ведет борьбу с вооруженными террористическими бандформированиями», — отметил наш собеседник.

В связи с этим не очень понятны возмущения израильской и американской сторон, которые, в свою очередь, неоднократно наносили противоправные удары по территории Сирии.

«Вооруженная борьба, которая там идет, конечно, имеет определенные законы, в частности — способы применения различных видов вооружений. Те российские боевые средства, которые находятся на базе «Хмеймим», естественно, отрабатывают свое предназначение. В том числе войска РЭБ, которые ставят помехи, если это необходимо, которые ведут частотную разведку, а также изучают все, что находится вокруг авиабазы, и определяют безопасность нашего объекта, безопасность применения оружия и увеличение его эффективности в бою против противника», — пояснил эксперт.

Соответственно, Тель-Авиву и Вашингтону это может нравиться или не нравиться, но все решения о шагах российской группировки сил в Сирии будет и дальше принимать исключительно сама Россия.

«Все возгласы и стенания израильских военных о том, будто бы им мешают летать и сбивают GPS, нам не интересны, потому что сами они предпринимают незаконные агрессивные действия против иранских подразделений в САР. Еврейское государство, видимо, считает, что организации и страны, которые ведут против него войну, есть по всему миру и что их все якобы нужно уничтожить. Это взгляд Тель-Авива, но проблема в том, что он не укладывается в международное законодательство. США тоже постоянно вмешиваются в наши дела. Президент Дональд Трамп, например, «переживает», что ракета «Буревестник» якобы летела, но не долетела до Штатов», — напомнил собеседник ФАН.

Тем временем у РФ тоже есть масса поводов для любимого американцами «выражения беспокойства», однако Москва никогда не вмешивается, когда вопрос не касается угрозы ее безопасности.