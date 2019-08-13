Сообщивших о подготовке Россией авиаудара по Украине разведчиков послали к психиатру

Главное управление разведки Минобороны Украины описало восемь сценариев развития «российской агрессии» в ближайшие годы, самый страшный из которых — нанесение ядерных ударов по Украине с территории Крыма. «Фантазии» украинских разведчиков прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Как сообщил «Радио Свобода» помощник руководителя офиса президента Украины Иван Апаршин, в украинском Минобороны наиболее опасным считают вариант полномасштабного применения военной силы со стороны России, который будет реализован в сжатые сроки, чтобы минимизировать сопротивление. Дабы уничтожить наиболее важные украинские объекты, Россия может применить авиацию. Украинские разведчики насчитали у границы с Россией более 500 единиц тактической авиации и более 300 ударных вертолетов.

«Я убежден на сто процентов, что первый этап — это проведение полномасштабной воздушной операции. Там участвует не только авиация. Там участвуют и ракетные войска, и артиллерия, и средства радиоэлектронной борьбы. Они от этого не отказались. Мы должны к этому готовиться и говорить об этом совершенно открыто», — заявил помощник руководителя офиса украинского президента.

После масштабного авиаудара может последовать наступление на Украину российских сухопутных войск. По словам Апаршина, «все говорит о том, что 80-тысячная группировка войск РФ, сосредоточенная на российско-украинской границе и оккупированных территориях, готовится к войне».

Не исключают украинские военные и использования Россией нестратегических ядерных боезарядов. По данным Минобороны Украины, в Крыму сегодня размещено пять кораблей, шесть подводных лодок и 12 бомбардировщиков, которые способны нести ракеты с ядерным боезарядом. РФ может осуществить три тысячи пусков высокоточных ракет, заявил помощник руководителя офиса Владимира Зеленского.

«Комментировать сценарии, которые украинские разведчики и офис Зеленского придумывают по несколько раз в неделю, — дело неблагодарное, — заметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. — Это глупости, пропаганда, эти фейки фабрикуются пачками, серьезно к ним относиться невозможно. Это даже не информационная война, потому что она ведется с умом. А здесь просто фантазии выдают за факты».

Российский военный эксперт напомнил, что военная доктрина РФ носит оборонный характер и ни на кого нападать Россия не собирается.