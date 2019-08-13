Камерун может лишиться права провести Кубок африканских наций в 2021 году

Жители Камеруна обеспокоены новыми слухами о возможном лишении страны права провести Кубок африканских наций (CAN) в 2021 году. Все началось с заявления министра спорта Алжира, которое он сделал несколько дней назад на алжирском телеканале. Его слова опубликовали на известном спортивном информационном сайте.

«Алжир попросили подготовиться на случай отмены CAN-2021 в Камеруне. Мы надеемся, что этот чемпионат проведут там. Государственные власти дали согласие Алжирской федерации футбола принять эстафету в случае, если у Камеруна не получится подготовиться. У нас есть средства для организации Кубка Африки, есть подготовительные этапы. Мы видели, что в Египте стадионы модернизировали всего за шесть месяцев».

Преподнесли как перемены в планах

Жители Камеруна охвачены беспокойством. Несколько месяцев назад вышло так, что право проведения Кубка африканских наций перешло к Египту. Там и состоялся турнир, который выиграла сборная Алжира. Однако Камерун уже проделал большую работу для того, чтобы провести чемпионат с участием 24 команд. Камерун практически стал обширной стройплощадкой с учетом обязательства, принятого на высшем уровне.

Подготовиться к проведению чемпионата дал слово сам президент Поль Бийя, гарантировал это и президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмад Ахмад. В разгар жаркой полемики в СМИ на тему отмены решения о проведении CAN в 2019 году в Камеруне Ахмад Ахмад лично прибыл и встретился с главой государства, чтобы заверить его в уважении к стране со стороны CAF.

Но всего через несколько дней выяснилось, что камерунцам действительно есть о чем горевать. Африканская конфедерация футбола (CAF), опираясь на отчеты о проверках, выявила задержки в подготовке. В связи с этим Камеруну предоставили право провести состязания в 2021 году, а в 2019 году чемпионат позволили провести Египту. Однако в Камеруне, где футбол является особо любимым видом спорта, это решение переживали как драму. Дело в том, что каждый матч национальной футбольной команды, неоднократного чемпиона Африки, как внутри страны, так и за ее пределами, является особенным моментом для всех камерунцев. Поговаривают даже, что футбол уже давно стал не просто мощным объединяющим элементом, но эффективным оружием властей для проведения необходимых перемен, якобы власти пользуются тем, что люди увлечены игрой.

Алжирская таблетка

Камерунцы все еще не могут прийти в себя после двойного разочарования. Сначала решение о лишении Камеруна права провести Кубок африканских наций 2019 года, а затем не слишком удачное выступление национальной команды на турнире в Египте, за которым последовало выступление в СМИ министра спорта Алжира, страны — победителя соревнований этого года. Жители Камеруна не оставили это без внимания, ожесточенные споры разгорелись на улицах, в домах и офисах.

Камерунцы заметили, что не на всех ключевых объектах, необходимых для проведения соревнований в 2021 году, ведется активная работа. В связи с этим народ принялся бастовать и призвал к ответственности всех, кто занимается организацией Кубка африканских наций. Сам президент Поль Бийя говорил об обязательствах завершить подготовку к назначенному дню, речь шла о том, чтоб сделать все необходимое к концу 2019 года. На спортивных объектах некоторые этапы работы уже пройдены, но еще многое предстоит сделать.

Стадион «Олембе» в столице Камеруна Яунде — один из самых важных для соревнований спортивных объектов, но работа на нем стоит на месте. Не видно прогресса и в дорожно-строительных работах, не идет восстановления технических площадок некоторых больниц, строительства отелей. Список можно продолжать и дальше.

Недавние заявления Мохаммеда Ии, президента Камерунской федерации футбола, аргументы, при помощи которых он попытался успокоить население после слов министра спорта Алжира, не смогли положить конец дискуссии. Сейчас перед Мохаммедом Ией стоит задача понять и убедить своих людей, а затем выполнить обязательства, чтобы Камерун был полностью готов к Кубку африканских наций 2021 года.