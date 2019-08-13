Сирия, 13 августа. Саперы САА приступили к зачистке территории города Аль-Хубейт в Идлибе. Три «спящие ячейки» ИГ1 были выявлены в провинции Киркук в Ираке. Один из курдских бойцов был убит в районе города Ат-Табка в южной части Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции боевиков на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали окрестности города Аль-Ашари в Дейр-эз-Зоре; приступили к зачистке территорий Аль-Хубейта в Идлибе от СВУ и боеприпасов исламистов.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве двух человек к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

Курды: потеряли одного из бойцов в результате нападения террориста ИГ у Ат-Табки в Ракке.

ВС Ирака: выявили три «спящие ячейки» ИГ в провинции Киркук.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Nour Radio сообщает о том, что к северо-западу от административного центра провинции в занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах были обнаружены тела двух человек, убитых неизвестными. Они находились недалеко от населенного пункта Аль-Кибар. Личность погибших пока не была установлена. Предполагается, что к случившемуся имеют отношение подпольные ячейки «Исламского государства».

Тем временем правительственные войска, дабы обезопасить подконтрольные им территории, возобновили обыски на западном побережье Евфрата. Согласно информации новостного портала Step News Agency, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обследовали окрестности населенного пункта Аль-Ашари юго-восточнее Меядина. О результатах спецоперации на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) приступили к зачистке территорий населенного пункта Аль-Хубейт, который полностью перешел под контроль правительственных сил в конце прошлой недели. Отмечается, что в городе была обнаружена сеть подземных тоннелей. Работа по демонтажу мин и СВУ, обнаруженных в них, пока продолжается. Напомним, накануне военнослужащими САА, действовавшими под прикрытием ВКС РФ, также был освобожден город Сукейк.

Тем временем ВВС САР и ВКС РФ продолжают совместные боевые вылеты на юге провинции. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), точечные авиаудары союзников пришлись по укреплениям джихадистов недалеко от населенного пункта Шейх Мустафа.

Оппозиционные источники возобновили публикацию неподтвержденных сообщений о потерях САА в военной технике. Так, в соответствии с данными, предоставленными боевиками группировки «Аль-Фатх Аль-Мубин», были уничтожены несколько артиллерийских орудий сирийской армии у Тель-Марака. Также исламисты заявляют о гибели солдат САА под населенным пунктом Тараи, который, как утверждает информагентство Al Masdar News ,уже полностью перешел под контроль правительственных сил.

Провинция Ракка

В Ракке возобновились вылазки террористов «Исламского государства». Новостное агентство Al Nour Radio передает, что один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF) скончался в результате ножевого ранения, полученного в ходе столкновений с одним из осуществляющих подпольную деятельность боевиков ИГ в районе города Ат-Табка.

В то же время поступают сведения о недавнем нападении неизвестных на деревню Ас-Сафсафа. Отмечается, что местные жители дали отпор налетчикам, которые пытались похитить двоих детей для трансплантации органов. Подобные сообщения свидетельствуют о том, что сирийцы, проживающие в юго-западной части провинции, не были в безопасности. Вероятно, это и побудило их принять меры для передачи данных территорий под контроль САА. Напомним, накануне 10 поселений в Ракке, в том числе и Ас-Сафсафа, подписали соглашение о переходе под контроль легитимного правительства САР.

Ирак

Агентство новостей NRT News сообщает о том, что во время обысков, проведенных иракскими вооруженными силами в провинции Киркук, были выявлены три подпольных группы «Исламского государства», которые несут ответственность за несколько последних нападений и похищений в регионе. Число задержанных не уточняется, однако известно, что они уже дали признательные показания, а также предоставили информацию о местонахождении тайников, в которых хранятся оружие, боеприпасы и продовольствие террористов. Напомним, накануне сотрудникам федеральной полиции также удалось обнаружить в провинции убежище ИГИЛ1, в котором радикалы удерживали двух похищенных гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.