«Оппозиция» может устроить незаконный митинг в Москве, несмотря на отказ мэрии — Гаспарян

Москва, 13 августа. Журналист, радиоведущий и публицист Армен Гаспарян выразил мнение, что мэрия Москвы поступила правильно, отказавшись согласовать митинг 17 августа.

Соратники блогера Алексея Навального не смогли согласовать с властями столицы митинг 17 августа. Как стало известно СМИ, мэрия не поддержала предложение так называемой «оппозиции» из-за несоблюдения организаторами сроков подачи уведомления о проведении массового мероприятия.

По мнению Гаспаряна, это не остановит людей Навального и их сторонников. По мнению публициста бороться с ними должны не городские власти, а сотрудники полиции.

«В любой момент оппозиция может выйти на улицы и сказать, что плевать они на все хотели. Им нужна картинка. Им нужно силовое подавление, — приводит его слова «Инфореактор». — Они ради этого все делают. Предотвращать это должны не чиновники мэрии, а силовики».

Он отметил, что участники беспорядков, которые ведут на призывы «оппозиции», не осознают последствия нарушения закона с их стороны.

«Если бараны безмозглые хотят здесь поиграть в Гонконг и Францию, то я их должен очень сильно огорчить, — заявил Гаспарян. — Этот номер тут не пройдет. Традиция здесь более глубокая, чем им представляется».

С июля каждые выходные в Москве проходят акции протеста, в том числе незаконные. Полицейские задерживают на них представляющих опасность провокаторов. В МВД подчеркнули, что действия силовиков по отношению к участникам беспорядков максимально корректные.

Организаторами мероприятий выступают сторонники Навального, которые уверяют, что на выборы в Мосгордуму их не допустили незаконно. В ЦИК же неоднократно подчеркивали, что у так называемых независимых кандидатов превышен уровень брака в документах — были выявлены «подписи мертвецов» и фальсифицированные документы. Одной из точек подделки документов стала московская квартира, в которой работала целая «фабрика» мошенников.