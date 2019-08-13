Янкаускас задержан на выходе из спецприемника по обвинению в организации беспорядков

Москва, 13 августа. Не допущенного к выборам в Мосгордуму выдвиженца Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника по обвинению в организации беспорядков.

Запись о задержании сторонника блогера Алексея Навального также появилась в аккаунте Константина Янкаускаса в Twitter.

3 августа Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника за новые призывы к беспорядкам в Москве. До этого он отбывал административный арест за призывы к участию в запрещенной акции в центре Москвы 27 июля. Решение об аресте вынес Зюзинский районный суд Москвы.

Напомним, Янкаускас баллотировался на выборы в Мосгордуму, однако МГИК отказал ему в регистрации кандидатом в связи с большой долей брака в подписных листах, подданных им в Мосгоризбирком.

В связи с превышением допустимого порога «бракованных» автографов избирком также отказал в регистрации ряду сторонников Навального, в том числе юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь. В ее подписных листах доля недействительных подписей составила почти 15%. Также сообщалось, что в избирательных листах Соболь нашли подписи мертвецов, а в июне сотрудники правоохранительных органов обнаружили «фабрику» по рисовке автографов в ее пользу. Аналогичными незаконными методами пользовались и другие сторонники Навального — Илья Яшин и Дмитрий Гудков.