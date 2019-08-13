Мартынов назвал незаконные митинги оппозиции попыткой проверить власть на прочность

Москва, 13 августа. Мэрия Москвы отказала организаторам митинга в Москве в проведении очередной акции на совершенно законных основаниях, считает политолог Алексей Мартынов.

Эксперт напомнил, что организаторы подали заявку на проведение согласованной акции с нарушением срока. Для проведения санкционированной акции заявление необходимо подать за десять дней, однако «оппозиционеры» направили заявление за девять дней. Мэрия Москвы отказала в проведении митинга совершенно на законных основаниях.

«Все эти «замечательные» люди, которые являются организаторами шоу, которое мы видели в минувшую субботу в виде концерта, а до этого еще как-то, должны понимать, что им в первую очередь нужно соблюдать не только каждую букву существующих правил и законов, но и каждую запятую и все прочие знаки препинания», — отметил Мартынов в комментарии «ПолитРоссии».

Политолог считает, что организаторы намеренно нарушили срок подачи заявления о проведении митинга. Таким образом «оппозиция» пытается проверить власть на прочность и заставить отступить от закона.

Мартынов отметил, что организаторы акций пытаются давить на мэрию Москвы, однако столичные власти на провокации не поддаются. Очевидно, что если мэрия Москвы один раз позволит «оппозиции» нарушить закон о подачи заявления на митинг, то в дальнейшем они потребуют регистрации на выборы в Мосгордуму кандидатов с липовыми подписями или тех, кому подписей не хватило.

«А потом они скажут: «Подумаешь, не хватило подписей, давайте все равно зарегистрируем наших кандидатов. Подумаешь, фальшивые подписи. Давайте во избежание скандала закроем на это глаза». Но такие маленькие нарушения в совокупности дают совершенно коммулятивный эффект», — добавил Мартынов.

Политолог подчеркнул, что целью «оппозиции» является вовсе не участие в выборах в Мосгордуму, а провокации, незаконные митинги и массовые беспорядки.

«Я бы назвал это тестированием инструментария и механизмов по расшатыванию государственной системы на примере столичных властей. Вот что происходит на самом деле. Отсюда и все провокации и беспорядки – оппозиционеры хотя проверить власть на прочность», — подытожил эксперт.

Незаконные митинги в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. К примеру, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Власти Москвы пошли навстречу оппозиционерам и разрешили провести согласованный митинг в Москве 10 августа. Организаторов акции не устроила мирная акция, тогда они решили провести незаконное шествие в сторону «Китай-города». Так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта.