YouTube помог оппозиции собрать больше фанатов рэпа на митинг-концерт 10 августа в Москве

Западные страны через YouTube продолжают раскачивать ситуацию в России. На этот раз — используя аполитичный рэп-блог VSRAP. Создатели решили приобщиться к актуальной теме, выпустив ролик с призывом выйти на улицы, а чтобы он не выглядел настолько проплаченным, разбавили его мнением популярных рэперов. YouTube же продвинул видео в тренды.

В Москве несколько недель подряд проходят незаконные акции, организаторами которых выступили «независимые» кандидаты в депутаты Мосгордумы — Иван Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас и прочие.

Избиркомы забраковали подписные листы кандидатов из-за многочисленных ошибок, среди которых подделка документов и проставление подписей за мертвых или несуществующих людей. «Независимые» решили не идти законным путем и оспаривать решение в судах, а призвать москвичей нарушить закон и выйти на улицу. В итоге были арестованы все, кроме Соболь.

Последняя прикрывается наличием малолетней дочери и продолжает звать людей на незаконные сборища. Суд уже четырежды штрафовал ее за нарушение порядка проведения публичных мероприятий на общую сумму в 930 тысяч рублей. По закону суд при наличии трех административных нарушений может переквалифицировать дело в уголовное, но Соболь пока везет.

Политизированный рэп

В качестве площадки для распространения информации оппозиция чаще всего использует YouTube и платит известным блогерам за поддержку собственных незаконных акций. Так, обычно блог VSRAP с почти миллионной аудиторией рассказывает о новостях рэп-культуры, а политику обходит стороной.

Но так было до 10 августа. Очевидно, администрация канала поняла, что на актуальной теме можно хорошо заработать и набрать подписчиков, поэтому накануне митинга на Сахарова решила выпустить видео с призывом пойти на акцию.

В субботу они опубликовали видеодайджест с комментариями тех рэперов, что собрались идти на митинг, а также «звезд», кто так или иначе высказывался по этой теме. В конце ролика ведущий призвал подписчиков пойти на акцию, которая, к слову, была больше концертом, чем политическим мероприятием. Призыв «мирно погулять» содержался и в описании ролика.

Упоминание митингов можно найти и в предыдущем ролике, однако в нем не содержится призыва выходить на улицы.

Администрация YouTube помогла вывести видео в тренды, чтобы узнать о митинге могли не только те, кому интересна политика, но и обычные люди и даже дети.

Незаконные митинги детям

К слову, видеохостинг уже рекомендовал пользователям прямые трансляции с массовых беспорядков в Москве. Так, достаточно было включить детский мультфильм, чтобы в колонке предлагались ролики с незаконных акций.

Проблема в том, что подборка рекомендуемых материалов формируется из того, что смотрит пользователь YouTube. Для поддержки незаконных акций в Москве хостинг изменил правила работы алгоритма и теперь подсовывает политические видео тем, кто этой самой политикой не интересуется вовсе.

Видеохостинг и ранее уличали в политической пропаганде — сервис заблокировал прямые трансляции журналистки Леси Рябцевой и блогера Илиаса Меркури. Очевидно, что западным владельцам YouTube не понравилась альтернативная точка зрения. И это, несмотря на то, что США и страны Европы постоянно кричат о «демократии», насадить которую они хотят всем неудобным странам.