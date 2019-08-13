В Британии признали неспособность повлиять на Россию

В Великобритании усомнились в том, что Запад может повлиять на Москву, особенно на ее действия в отношении соседних государств. Соответствующая информация содержится в докладе парламентариев Королевства. В частности, они признают, что Западу выгодно состояние, в котором сейчас находятся конфликты в соседних с Россией странах, потому что никто не может повлиять на РФ, а президент США Дональд Трамп вообще считает, что великие державы должны доминировать над маленькими государствами.

Парламентарии полагают, что нахождение вблизи России опасно для постсоветских стран.

«Европа перегружена решением других задач и не уверена в своей способности изменить ситуацию, — говорится в докладе. — В то же время президент США склонен поддерживать главу России Владимира Путина в том, что великие державы должны доминировать над странами поменьше. На протяжении веков Москва защищала свои границы, доминируя над своими соседями. Поэтому в России это мышление никогда не изменится».

Единственное, что Европа может сделать в этой ситуации, отмечается в документе, укрепить политику ОБСЕ.

«Россию нужно исключить из Совета. Тогда Европа сможет укрепить позиции, — считают парламентарии. — Из организации также необходимо исключить Белоруссию и Азербайджан, так как они не намерены проводить необходимые реформы в государстве».

Британия не в первый раз выступает с подобными заявлениями. Так, три года назад парламентарии подготовили стратегию борьбы с влиянием России. Они были обеспокоены тем, что Москва «усиливает свои позиции» в сфере военных вооружений, чтобы быть готовой к возможному конфликту в будущем с Западом.

«Наращивание и модернизация силового потенциала, создание и развертывание новых видов вооружения подрывают стратегическую стабильность, создают угрозу глобальной безопасности», — отмечалось в документе.

Ранее еженедельный журнал Economist сообщил о том, что Россия стала лидером по числу упоминаний в Twitter Трампа. За время своего президентства он упомянул РФ 297 раз.