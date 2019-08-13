В Калининграде за год построят новый филиал Нахимовского училища

Через год, 1 сентября, первые нахимовцы Калининграда и Калининградской области пойдут на учебу в новый филиал знаменитого военно-морского училища им. П. С. Нахимова, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на торжественной церемонии закладки камня под строительство.

По его словам, строительство филиала Нахимовского училища в Калининграде завершит формирование системы довузовских учебных заведений военно-морской направленности, расположенных в местах базирования всех флотов России.

«По нашим традициям во вновь создаваемые нахимовские, суворовские, президентские кадетские училища мы отбираем лучших из лучших, — отметил глава военного ведомства России. — И традиционно у нас очень и очень высокий конкурс не только на места кадетов, но и на места преподавателей».

Минобороны планирует включить в состав преподавателей нового филиала ветеранов флота и известных педагогов из Калининграда и области.

«Мы с вами увидим здесь, я надеюсь, одно из лучших учебных заведений не только министерства обороны, не только флота, но и нашей страны», — заявил Шойгу.

Филиалы Нахимовского училища действуют в Санкт-Петербурге, Владивостоке (Тихоокеанский флот), Севастополе (Черноморский флот) и Мурманске (Северный флот).

В октябре 2018 года Сергей Шойгу предложил открыть в Калининградской области филиал Нахимовского военно-морского училища, так как Балтийский флот — единственный, где пока нет подобного учебного заведения.

Здания и сооружения училища возведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны.

Калининградскую «Нахимовку» построят в стиле современной эклектики с элементами прусской архитектуры — с кирпичной фактурой характерной цветовой гаммы. В филиале будет крытый спорткомплекс, стадион, крытая автостоянка, бассейн и ледовый каток.

Планируется, что уже 1 сентября 2020 года калининградский филиал Нахимовского военно-морского училища примет 560 воспитанников.