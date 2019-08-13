Салиховская обвинила организаторов незаконных акций в манипулировании общественностью

Москва, 13 августа. Организаторы незаконных митингов в Москве используют людей в своих интересах, манипулируя общественным сознанием, считает председатель Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей» Флера Салиховская.

«Я считаю, что если какие-то «мадамы» вдруг стихийно объявляются и для достижения своих целей начинают будоражить народ, то это резко отрицательное явление», — заявила Салиховская в комментарии KP.RU.

Общественница добавила, что ей жалко людей, которые становятся жертвами обмана манипуляторов.

«Вот если я обыкновенный обыватель и никуда не хожу, и вдруг появляются какие-то «доброжелатели» и начинают «дуть в уши», что вот у кого-то карман большой, а у тебя ничего нет… Не каждый сообразит послать такого «доброжелателя» далеко и надолго. Люди начинают прислушиваться, и обида растет, тем более, что всякая жизнь не без трудностей проходит, только вот митингами тут не поможешь, это очевидно», — отметила Салиховская.

Она подчеркнула, что социальные проблемы решаются совершенно другими путями. По словам общественницы, социальные вопросы решаются точечно при взаимодействии власти с людьми. Салиховская рассказала, что в комитет обращаются матери с конкретными вопросами, пишет НСН.

«С таким заявлением мы тут же обращаемся в профильное ведомство, и в последние годы на все наши обращения реагируют сразу же, помогают и решают вопрос. Думаю, надо всем вместе работать над трудностями, которые ставит жизнь, а не на митинги ходить», — рассказала общественница.

Напомним, незаконные митинги в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. К примеру, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

На несогласованных митингах агрессоры провоцировали сотрудников правоохранительных органов и устраивали беспорядки: они распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный ряд. Кроме того, провокаторы избили сотрудника правоохранительных органов и забросали ОМОН бутылками.