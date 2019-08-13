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Напуганная размером пенсии Варум открыла свой бизнес

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Напуганная размером пенсии Варум открыла свой бизнес

Москва, 13 августа. Певица Анжелика Варум испугалась размера будущей пенсии. Супруга Леонида Агутина решила открыть свой бизнес.

В настоящее время Варум остается востребованным артистом. На пенсию певица уходить не собирается, однако признает, что когда-нибудь гастроли по городам России и зарубежья ей станут не по плечу.

Певица попросила своих помощников в Instagram подсчитать размер ее пенсии. Результат испугал Варум: сумма оказалась слишком маленькой. По мнению певицы, на эти выплаты она прожить не сможет. Однако звезда не опускает руки. 

Варум вспомнила, что ее троюродный брат занимается винным бизнесом. Стоит подчеркнуть, что и сама Варум превосходно разбирается в алкоголе, а именно – в вине. Певица очень тонко чувствует вкус этого напитка, потому что она аллергик.

«Когда я узнала, какая у меня пенсия… То сказала брату, что мне нужен стабильный доход, и попросила что-нибудь придумать, — рассказала она в интервью Натальей Синдеевой. — И я стала интересоваться этим делом».

Напуганная размером пенсии Варум открыла свой бизнес

Родственники дали ей несколько советов, которым певица успешно воспользовалась. На данный момент у Варум своя винодельня в Темрюке Краснодарского края. Бизнес приносит новоиспеченному виноделу стабильный доход.

Ежегодно Варум выпускает несколько тысяч бутылок вина под брендом «AV». По ее словам, приобрести вино можно в России и заграницей, а вложения звезды уже «отбились». 

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