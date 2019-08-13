Ученые рассказали, как ведут себя выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки

Ученые ВНИРО проследили путь косаток через неделю после выпуска 6 августа из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. По последним данным со спутниковых меток, установленных на животных, косатки Зоя, Тихон и Гайка двигаются в сторону Шантарских островов.

«Находясь около недели недалеко от места выпуска, животные активно двигались, адаптируясь к естественным условиям обитания, питались рыбой, которая большими косяками идет сейчас на нерест в этом районе. Косатки вышли из Сахалинского залива и приближаются к Заливу Академии», — говорится в сообщении ВНИРО.

Две крупные самки из первого и второго выпусков держатся на расстоянии 30 км друг от друга в Шантарском море, в традиционных местах обитания диких косаток. Их семьи ученые ВНИРО обнаружили во время мониторинга с 8 по 12 августа.

Специалисты также следят за младшей самкой Александрой, выпущенной 16 июля: она уже прошла большой путь по Охотскому морю и сейчас находится в Северо-Охотоморской подзоне, примерно в 600 км к северу от Шантарских островов.

«За время своей вольной жизни она поела рыбы в ставных неводах у острова Чкалова, поохотилась у северных берегов Сахалина, потом более недели провела в открытом море к северу от Сахалина, рыская на путях миграций тихоокеанских лососей, — рассказали ученые. — Затем она на большой скорости, преодолевая в сутки более 100 км — что говорит о ее хорошей физической форме, — пересекла Охотское море с востока на запад и сейчас пришла в районы рыбных промыслов в Северо-Охотоморской подзоне».

Ученые считают, что косатка, оказавшись на воле, теперь последовательно проверяет основные районы летних рыбных промыслов в Охотском море. Изучая ее поведение, они сейчас сомневаются в ее принадлежности к так называемому «плотоядному» экотипу, как ранее показывал анализ ДНК-маркеров.

Напомним, ранее в Росрыболовстве в ответ на вопрос ФАН заявили, что надеются выпустить всех животных, заключенных в «китовой тюрьме» бухты Средняя, до конца года.

«Мы планируем, что до 1 сентября выпустим всех косаток и в дальнейшем начнем постепенно заниматься вывозом белух, — заявил глава ведомства Илья Шестаков в разговоре с ФАН. — Мы рассматривали различные варианты, но всех белух тоже придется доставлять для выпуска в район Шантарских островов».

По словам Ильи Шестакова, процесс будет зависеть от погодных условий и технических возможностей.