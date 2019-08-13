Сын Порошенко по-русски признался в любви к украинскому языку

Киев, 13 августа. Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил признался в любви к украинскому языку, правда, сделал это очень своеобразно: по-русски.

При этом юноша, видимо, понимая некоторую комичность ситуации, поспешил оговориться, что «конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински».

«Но я говорю по-русски», — сказал Михаил Порошенко.

Михаил добавил, что дома его родители просят все-таки использовать украинский, но не заставляют говорить исключительно на родном языке, то есть с их стороны «репрессий нет». При этом юноша добавил, что отец неоднократно просил его пытаться использовать в повседневной жизни государственный язык, пишет местное издание «Страна.ua». Порошенко-младший добавил, что в его окружении многие общаются именно на русском, но это не мешает ему любить украинский всем сердцем.

Напомним, что его отец, находясь на посту главы Украины, развернул целую кампанию по защите национального языка, а под занавес своего президентства успел принять закон об исключительном использовании национального языка.

Этот закон вступил в силу 16 июля. Согласно этому документу, каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком. Только этим языком должны пользоваться во время своей государственной службы президент, спикер Верховной рады и его заместители, премьер-министр, члены правительства, чиновники всех государственных учреждений, сотрудники правоохранительных органов, судьи, адвокаты и нотариусы, работники сферы образования и здравоохранения.

Через полтора года после вступления закона под его действие попадет и сфера обслуживания. Исключение составила только частное общение и религиозные обряды.

Команда нового президента Украины Владимира Зеленского назвала это закон «методом кнута», и указала на то, что он может нарушать права языковых меньшинств. Однако 13 августа советник Зеленского Никита Потураев заявил, что этот закон не требует пересмотра.

Интересно, что сам Зеленский переходил на русский язык даже во время своей инаугурации, а в конце июля по-русски рассказал о своем фото с полуголыми мужчинами в Одессе.