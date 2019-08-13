Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку

Пном Пен, 13 августа. Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.

Как пишет британский таблоид Daily Mirror, Бо Ракчин уже родилась с морщинистой кожей, в свои десять лет она похожа на пожилую женщину. Точно не установлено, каким именно заболеванием страдает десятилетняя девочка, которую, кстати, ни разу не водили к врачу. Предположительно, это либо липодистрофия, которая мешает созданию жировой ткани, либо дерматолиз Алибера, уменьшающий эластичность кожи.

Бо Ракчин жалуется, что часто слышит в свой адрес оскорбления, сообщает «Газета Кемерова».

«Среди всех моих братьев и сестер старой выгляжу только я. Они не называют меня сестрой, они зовут меня бабушкой». Девочка просила ровесников не обзываться, но они продолжают ее дразнить», — признается девочка.

Родственники девочки уверены, что причиной недуга стала плохая карма, отмечает «Ридус». Бо Ракчин мечтает о пластической операции, после которой другие дети перестанут называть ее старушкой.