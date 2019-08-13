Эксперт рассказал, как Россия поможет ЮАР сделать безопасными улицы городов

Российский военный аналитик Борис Рожин уверен, что ЮАР может значительно усилить безопасность своих городов благодаря взаимодействию с Россией.

Ранее в пресс-службе российского концерна «РТИ Системы» сообщили, что прибывшие в Москву представители Южно-Африканской Республики заинтересовались российскими IT-решениями в сфере обеспечения безопасности своих городов.

Так, российские разработки могут быть использованы при создании в Кейптауне, Йоханнесбурге и других городах ЮАР единых Центров мониторинга и управления городской обстановкой, а также для модернизации уже существующей инфраструктуры страны.

«Участие в подобных совместных проектах — это часть корпоративной стратегии АО «РТИ» в области экспорта, где одной из приоритетных задач выступает диверсификация экспортного портфеля за счет поставок высокотехнологичных IT-продуктов», — рассказал гендиректор «РТИ Системы» Максим Кузюк.

Во время визита в столицу РФ иностранную делегацию познакомили с работой московской системы видеонаблюдения и Единого центра хранения и обработки данных. Кроме того, представители африканского государства посетили Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России и дали высокую оценку эффективности решений и систем, разработанных в РФ.

Комментируя ситуацию, военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что, «несмотря на то, что Россия не единственный игрок на рынке систем городской безопасности, она имеет одно неоспоримое преимущество — российская система более выгодна с точки зрения установки, поддержки и локализации».

«А вопрос стоимости для ЮАР немаловажен. Кроме того, авторитет России в Африке с каждым годом растет в силу укрепления военно-политического сотрудничества, мы видим отличные примеры эффективного сотрудничества с Суданом, Египтом, ЦАР, видим локализацию интересов в Мозамбике и Демократической Республике Конго. Для африканских государств взаимодействие с Россией — это способ не опираться на прежних, скажем так, «хозяев» континента, которые после краха СССР практически монополизировали рынок безопасности. Сейчас же есть альтернатива, связанная с Россией, так что Москва — это отличный партнер для такой достаточно развитой страны, как ЮАР», — пояснил эксперт.

Интерес африканской страны к российским решениям в плане обеспечения безопасности связан, прежде всего, с высоким уровнем уличной преступности в стране. Особенно актуально это звучит на фоне массовых беспорядков в Кейптауне.

«Кроме того, не стоит забывать о слабом уровне подготовки полиции в ЮАР. Последние события показывают, что полиция в ее текущем виде не совсем полноценна, это официально признается властями ЮАР. Соответственно, сейчас ЮАР пытается технологизировать сферу безопасности по крайней мере в крупных городах, заткнуть самые горящие дыры, и Россия ей в этом деле поможет. А у России есть готовые пакетные решения: система уличной безопасности, видеонаблюдение, хранение этой информации, есть проекты по установке видеокамер в домах, подъездах, опять же — с единым центром наблюдения, что снижает уровень краж, ограблений, убийств и так далее», — добавил Рожин.

По его словам, российские технологии помогут также создать полноценные информационные кластеры, усиливающие координацию специальных служб, полицейских, спасателей, местных органов безопасности и т. д.

Напомним, ранее в ЮАР прошли массовые беспорядки. Протестующие перекрыли множество дорог в округе Кейптаун из-за недавно проведенного рейда полиции, во время которого было задержано около 600 иностранцев и конфискованы тонны контрафактной продукции. На улицах города начали поджигать автомобильные покрышки.