Геннадия Гудкова не допустили к выборам в Мосгордуму из-за подделки подписных листов

Москва, 13 августа. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отклонила жалобу Геннадия Гудкова, которому отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы из-за поддельных подписей.

Ранее рабочая группа рассмотрела жалобу несостоявшегося кандидата и рекомендовала не допускать его к выборам, поскольку удалось подтвердить только 53 подписи избирателей, которые ранее были признаны недействительными. Для регистрации Геннадию Гудкову не хватило 1379 подписей. Кроме того, супруга Гудкова неверно заполнила документы о принадлежащем ей заграничном имуществе, что само по себе является основанием для отказа.

«Жалобу Геннадия Владимировича Гудкова на решение Московской городской избирательной комиссии от 1 августа 2019 года №107/9 и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 от 6 июля 2019 года № 6/3 оставить без удовлетворения», — говорится в постановлении Центризбиркома.

Напомним, ранее Мосгоризбирком исключил Геннадия Гудкова из предвыборной гонки, поскольку 1952 подписи из предоставленных им 5750 были признаны недействительными. Также в регистрации было отказано сыну несостоявшегося кандидата — Дмитрию Гудкову, причем по той же причине: Гудков-младший, как и его отец, использовал поддельные подписи.

Ранее Федеральное агентство новостей провело расследование, показавшее, что Гудковы владеют целой подпольной империей, возглавляемой Геннадием Гудковым. По данным информированных источников, Гудков-старший получает откаты за выдачу разрешений на подрядные работы в сфере ЖКХ и является создателем сети различных фирм и организаций, предназначенных для ухода от налогов и отмывания денег. При этом Геннадий Гудков не гнушается использовать рэкетирские методы в своем «бизнесе». Для инициирования проверки незаконной деятельности семьи Гудковых редакция ФАН обратилась с соответствующим запросом в прокуратуру.