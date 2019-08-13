В АТОР рассказали, куда едут российские туристы вместо Грузии

Москва, 13 августа. После введения временного запрета на авиаперелеты из РФ в Грузию российские туристы стали выбирать для путешествий Армению, Азербайджан, Турцию и черноморское побережье России. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее стало известно, что из-за временного запрета на авиасообщение между странами пассажиропоток в международных аэропортах Тбилиси и Батуми в июле 2019 года сократился на 10%. Также сообщалось, что туристический сектор Грузии ощутил существенное снижение доходов: по данным за июль, потери составили 60 миллионов долларов.

По мнению Майи Ломидзе, прекращение авиасообщения является важным аргументом в ситуации с туристическим сектором, так как путешественникам стало неудобно добираться в Грузию стыковочными рейсами. Играет роль и то, что отечественные туроператоры сейчас не могут продавать путевки в Грузию. По словам Ломидзе, восстановление турпотока между странами является вопросом межгосударственных отношений и прерогативой МИД РФ.

«Авиасообщение было прекращено в связи с возможной небезопасностью направления для российских граждан. И когда наше правительство сочтет это направление безопасным, то, соответственно, туристические потоки как-то возобновятся», — сказала Майя Ломидзе в комментарии «Парламентской газете».

Она также рассказала, куда едут россияне отдыхать вместо Грузии. По словам исполнительного директора АТОР, альтернативной для путешественников из РФ стали такие страны как Армения, Азербайджан и Турция. Также туристы выбирают для отдыха черноморское побережье России.

«Это основные направления, на которые переориентировались российские туристы, не поехавшие в Грузию», — отметила Ломидзе.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались антиправительственные и антироссийские акции. Поводом для беспорядков в грузинской столице стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Оппозиционеры собрали своих сторонников у здания парламента Грузии и попытались взять его штурмом. Правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов назвала Россию «врагом» и заявила, что Москва якобы заинтересована в расколе страны. Эксперты же сходятся во мнении, что к организации беспорядков в Тбилиси может быть причастна американская сторона, которая заинтересована в нагнетании антироссийских настроений в грузинском обществе.

21 июня президент России Владимир Путин ввел своим указом запрет на авиасообщение с Грузией с 8 июня. Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Грузию.