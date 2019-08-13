Су-27 отогнали приблизившийся к борту Шойгу истребитель НАТО

Москва, 13 августа. Российские Су-27 отогнали приблизившийся к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу истребитель НАТО F-18. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

Самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву. Борт министра обороны сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота России Су-27.

Над нейтральными водами Балтийского моря к воздушному судну главы Минобороны РФ приблизился истребитель НАТО. Российские летчики оттеснили F-16, не позволив ему подойти близко к лайнеру Шойгу.

В Сети опубликовало видео инцидента в небе.

Напомним, в Калининграде Шойгу принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Глава военного ведомства также посетил конкурс Армейских международных игр «Морской десант», который проходил на полигоне «Хмелевка».

Случай над Балтикой — не первый среди попыток военных самолетов западных стран пойти на сближение в небе с российскими лайнерами. Ранее в министерстве обороны Великобритании заявили, что военные дважды поднимали истребители Typhoon для сопровождения российских самолетов возле границы с Соединенным Королевством и Эстонии. Как уточнили в Лондоне, сопровождение российских самолетов проходило совместно с ВВС Финляндии и Швеции.