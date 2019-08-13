Богданов обсудил российско-ботсванские отношения с экс-президентом республики

Москва, 13 августа. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел встречу с бывшим президентом Республики Ботсвана Фестусом Могае. Встреча состоялась в МИД РФ во вторник, об этом говорится в сообщении российского ведомства.

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи Богданов и Фестус обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов африканской повестки дня. Особое внимание было уделено развитию российско-ботсванских отношений. Стороны подчеркнули, что отношения двух стран развиваются на прочных традициях дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Богданов и Фестус обсудили дальнейшее сотрудничество стран в гуманитарной сфере, включая образование, туризм и культуру.

Ранее Богданов принял назначенного посла Ботсваны в Москве Чандапиву Нтету, которая вручила копии верительных грамот. Стороны подтвердили взаимный настрой Москвы и Габороне на углубление диалога на политическом уровне, наращивание партнерства в области экономики и инвестиций.