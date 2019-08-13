Доктор Мясников раскрыл суть «синдрома Началовой», убившего студентку в Москве

Москва, 13 августа. Причиной смерти 20-летней студентки, которая скончалась в Москве от так называемого «синдрома Началовой», могло стать хроническое заболевание. Таким мнением поделился главный врач столичной городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

Напомним, девушка, приехавшая в Москву из Воронежа, скончалась от болезни, которую столичные медики так и не смогли определить. Сначала у студентки поднялась температура под 40 градусов и покраснело горло. Врачи решили, что у девушки инфекционное заболевание, однако лечение не дало результатов. У студентки начали синеть руки и ноги и появилась боль в мышцах. Девушка практически потеряла способность двигаться и вскоре умерла.

Как отметила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, студентка могла скончаться от последствий энцефалита или менингита. При этом само течение болезни напоминало сепсис, который у молодых и здоровых пациентов развивается довольно стремительно. Похожее развитие болезни медики с недавних пор окрестили «синдромом Юлии Началовой», поскольку певица тоже довольно быстро умерла из-за сепсиса.

По мнению Мясникова, случаи со студенткой и с певицей отличаются, поэтому в них стоит разбираться отдельно.

«На самом деле, люди зря думают, что если они молодые и красивые, то, так сказать, им прописана какая-то другая судьба. Если у тебя есть хронические заболевания, то они могут проявиться всегда», — подчеркнул врач.

Мясников сообщил, что люди любого возраста, знающие о своих хронических болезнях, должны следить за здоровьем, вовремя сдавать анализы и проходить вакцинацию.

«Известно, что люди без селезенки умирают от пневмококкового сепсиса, люди с онкологией чаще умирают от менингококкового сепсиса. Когда мне говорят, что сосед Вася внезапно умер ночью, не проснулся, а ему было всего 40 лет, я всегда говорю: внезапно умер только для себя и для своих родственников», — отметил эксперт.

Комментируя случай со студенткой, Мясников пояснил, что у девушки мог быть ослаблен иммунитет. В том, что именно так стремительно подкосило здоровье скончавшейся, по словам врача, нужно разбираться более детально.

Медик подчеркнул, что инфекции очень опасны для людей, имеющих проблемы с иммунитетом. Также Мясников напомнил, что очень важную роль в здоровье человека играет вакцинация, причем не только детей, но и взрослых.

«Мы боимся онкологии, мы боимся болезней сердца. Но ведь мы сидим на пороховой бочке с зажженным фитилем под названием инфекционные болезни. И лет через пять, десять рванет… Антибиотики перестали работать. Перестали. Широкое применение антибиотиков вызвало повсеместную резистентность», — рассказал врач.

Он подчеркнул, что из-за распространения отказа от вакцинации уже упал коллективный иммунитет, передает «Царьград». По словам Мясникова, для защиты от инфекций должны быть привиты от 70—90% населения. Доктор подчеркнул, что инфекции все чаще маскируются под другие заболевания, при этом для защиты используются антибиотики, которые меняют структуру болезни.