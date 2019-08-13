Доктор Мясников раскрыл суть «синдрома Началовой», убившего студентку в Москве

Москва, 13 августа. Причиной смерти 20-летней студентки, которая скончалась в Москве от так называемого «синдрома Началовой», могло стать хроническое заболевание. Таким мнением поделился главный врач столичной городской клинической больницы №71 Александр Мясников.
Напомним, девушка, приехавшая в Москву из Воронежа, скончалась от болезни, которую столичные медики так и не смогли определить. Сначала у студентки поднялась температура под 40 градусов и покраснело горло. Врачи решили, что у девушки инфекционное заболевание, однако лечение не дало результатов. У студентки начали синеть руки и ноги и появилась боль в мышцах. Девушка практически потеряла способность двигаться и вскоре умерла.
Как отметила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, студентка могла скончаться от последствий энцефалита или менингита. При этом само течение болезни напоминало сепсис, который у молодых и здоровых пациентов развивается довольно стремительно. Похожее развитие болезни медики с недавних пор окрестили «синдромом Юлии Началовой», поскольку певица тоже довольно быстро умерла из-за сепсиса.
По мнению Мясникова, случаи со студенткой и с певицей отличаются, поэтому в них стоит разбираться отдельно.
«На самом деле, люди зря думают, что если они молодые и красивые, то, так сказать, им прописана какая-то другая судьба. Если у тебя есть хронические заболевания, то они могут проявиться всегда», — подчеркнул врач.
Мясников сообщил, что люди любого возраста, знающие о своих хронических болезнях, должны следить за здоровьем, вовремя сдавать анализы и проходить вакцинацию.
«Известно, что люди без селезенки умирают от пневмококкового сепсиса, люди с онкологией чаще умирают от менингококкового сепсиса. Когда мне говорят, что сосед Вася внезапно умер ночью, не проснулся, а ему было всего 40 лет, я всегда говорю: внезапно умер только для себя и для своих родственников», — отметил эксперт.
Комментируя случай со студенткой, Мясников пояснил, что у девушки мог быть ослаблен иммунитет. В том, что именно так стремительно подкосило здоровье скончавшейся, по словам врача, нужно разбираться более детально.
Медик подчеркнул, что инфекции очень опасны для людей, имеющих проблемы с иммунитетом. Также Мясников напомнил, что очень важную роль в здоровье человека играет вакцинация, причем не только детей, но и взрослых.
«Мы боимся онкологии, мы боимся болезней сердца. Но ведь мы сидим на пороховой бочке с зажженным фитилем под названием инфекционные болезни. И лет через пять, десять рванет… Антибиотики перестали работать. Перестали. Широкое применение антибиотиков вызвало повсеместную резистентность», — рассказал врач.
Он подчеркнул, что из-за распространения отказа от вакцинации уже упал коллективный иммунитет, передает «Царьград». По словам Мясникова, для защиты от инфекций должны быть привиты от 70—90% населения. Доктор подчеркнул, что инфекции все чаще маскируются под другие заболевания, при этом для защиты используются антибиотики, которые меняют структуру болезни.
«Кстати, половина граждан никогда даже не слышали, что надо прививать взрослых… Люди не знают элементарных вещей, не знают в таком ужасающем масштабе. Придется потратить десятилетия, чтобы вернуться к тому, что было», — заключил Мясников.