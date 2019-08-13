Эксперт назвал настораживающим факт удорожания доллара

Москва, 13 августа. Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков заявил, что влиятельные аналитики высоко оценивают перспективы падения курса доллара в течение ближайших пяти лет, что грозит рецессией для всего мира.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что стремительный рост американской валюты наносит урон экономике США. По мнению игроков рынка, нынешняя ситуация может вызвать рецессию, поскольку крепкий доллар бьет по долговым обязательствами и доходам транснациональных корпораций, а это становится вызовом для мировой экономики. Отрицательное влияние доллара, отмечает издание, уже ощущают на себе такие крупные компании, как Caterpillar, Boeing и Coca-Cola.

Специалист в интервью изданию «Экономика сегодня» отметил, что укрепление валюты США имеет как плюсы, так и минусы. Во-первых, указал экономист, это способствует притоку международных капиталов в экономику США.

«Но есть и отрицательные последствия, потому что укрепление доллара всегда ведет к увеличению дефицита во внешней торговле, а американские товары за рубежом становятся все дороже и дороже. Сам по себе факт удорожания доллара несколько настораживает», — объяснил Холодков.

Ранее сообщалось, что аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют США рецессию в результате торговой войны с КНР. Ведущие экономисты указали, что проблемы в отношениях с Пекином могут отрицательно сказаться на росте экономики США.