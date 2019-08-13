В Госдуме отреагировали на объявление российского дипломата персоной нон грата на Украине

Служба безопасности Украины в Львовской области признала сотрудника российского генконсульства шпионом и объявила его персоной нон грата. Сейчас он уже покинул территорию Украины.

Согласно данным СБУ, дипломат был российским разведчиком, который работал под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове. По их версии, он якобы получал разведданные для российских спецслужб от местного жителя во Львовской области.

В СБУ отмечают, что информация касалась политических и общественных деятелей, подразделений вооруженных сил Украины, специальных и правоохранительных органов, а также иностранных военных инструкторов в западном регионе страны.

Решение по высылке российского дипломата является попыткой поддерживать со стороны Украины русофобские настроения, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин.

«Вряд ли на Украине есть что-либо секретное для Российской Федерации. На самом деле все понятно и прозрачно. Этому еще способствует и наличие американских советников и представителей спецслужб. Поэтому никаких секретов для нас там нет», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сейчас при Зеленском, который должен стать серьезным и солидным политиком, идет риторика, показывающая хорошо опробованный вариант отношений с Россией, какой был при прежней власти, говорит депутат.

«Она заключается в выпуске определенной дозы антироссийских новостей. Это, конечно же, скандал и попытка нас уколоть. Все отношения между соседскими странами решаются по-другому. Недоразумения могли бы быть устранены. У них есть американские и британские учителя, которые дали Украине основу, по которой необходимо работать с Россией. Кого-то отравили, куда-то вмешались... У них сценарий с ролью России простой» — сказал Шерин.

Здесь не нужно «подставлять щеку, левую или правую», а необходимо предпринимать более жесткие действия в ответ, отмечает парламентарий.

Весной 2019 года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров признался в своей работе на Россию. В самом ведомстве подтвердили этот факт. Также в СБУ заявили, что Прозоров «пропил офицерскую честь», обвинив его в «торговле совестью».