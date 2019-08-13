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САА отразила контратаку террористов в районе Сукейка в Идлибе

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САА отразила контратаку террористов в районе Сукейка в Идлибе

Дамаск, 13 августа. Сирийская армия отразила контратаку террористических группировок в районе города Сукейк, который расположен к востоку от Хан-Шейхуна — ключевого форпоста боевиков. Об этом сообщил источник издания Muraselon News в провинции Идлиб.

По словам собеседника агентства, боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1. — Прим. ред.) несут большие людские и материальные потери. Вертолеты ВВС Сирии и российские военные самолеты наносят авиаудары по опорным пунктам боевиков на подступах к населенным пунктам Тель-Раи и Тамана, расположенных к востоку от Хан-Шейхуна.

Ранее сообщалось, что сирийская армия освободила город Сукейк. Правительственные войска САР вошли в населенный пункт и взяли его под контроль.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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