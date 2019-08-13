В ОП РФ призвали американского пенсионера обратить внимание на нарушения на выборах в США

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич раскритиковал заявление лидера демократов в Палате представителей Конгресса США Стени Хойера о «давлении властей РФ на оппозиционных кандидатов в Мосгордуму». Об этом общественник заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Стремление режима [Владимира] Путина подавить свободу слова и надавить на оппозиционных кандидатов должно встревожить весь мир, и Конгресс США внимательно следит за происходящим», — сказал Хойер.

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей, подобные высказывания из уст американского конгрессмена не только являются прямым вмешательством в политический процесс, но и не имеют под собой никаких оснований. Американским политикам следует обратить внимание на происходящее в их собственной стране, полагает собеседник ФАН.

Так, на днях губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, который обязывает всех кандидатов на выборах любых уровней публиковать свои налоговые вычеты, рассказал Малькевич. В противном же случае кандидаты не будут фигурировать в избирательных бюллетенях.

В соответствии с новым законом, Дональд Трамп может лишиться возможности оказаться в бюллетене для голосования на первичных выборах 3 ноября 2020 года в Калифорнии, пояснил общественник.

«Стени Хойер — один из главных борцов с «вмешательством России в выборы в США». И этот человек, который видит несуществующих хакеров, легко и непринужденно дает указания нашей стране! — возмутился член Общественной палаты РФ. — Я советую ему обратить внимание на то, что происходит в США. В Калифорнии принят закон, который готов отсекать от предвыборной гонки множество политиков, в том числе действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа».

Таким образом, в Калифорнии принимаются решения, которые не дают возможности кандидатам участвовать в выборах, а Хойер выступает в поддержку участников акции в Москве, требует у нас «свободных и справедливых выборов».

«Демократы сами снимают людей с выборов, пошли на запредельные инициативы, чтобы Трампу хотя бы в некоторых штатах не дать участвовать в выборах. А Хойер этого не видит: он борется с Россией», — негодует Малькевич.

Кроме того, сам конгрессмен Хойер является символом несменяемости власти в США.

«Хойеру 80 лет, он с 1981 года конгрессмен. И эти люди рассказывают нам про брежневский застой. В следующем году у него перевыборы, и непонятно, уйдет ли он с политической арены или снова пойдет на выборы. Он 40 лет в Конгрессе и рассказывает нам, какие кремлевские старцы управляли СССР», — рассуждает общественник.

Глава Фонда защиты национальных ценностей указал также на ряд острых социальных проблем в США.

«Недавно был громкий скандал вокруг состояния Балтимора. Выяснилось, что это самый грязный, самый преступный город США, по улицам которого бегают крысы. Может, вы займетесь своими делами? У вас в соседнем штате со столицей разгул преступности, нищета, грязь, а вы раздаете указания России, кого пускать на выборы или не пускать», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, так называемая оппозиция пытается устроить беспорядки в Москве, требуя допустить до выборов в Мосгордуму попавшихся на фальсификациях кандидатов. В их подписных листах были обнаружены подписи мертвых москвичей. Более того, была разоблачена целая «фабрика» мошенников, подделывавших подписи в пользу подельницы Алексея Навального Любови Соболь.

Ранее Александр Малькевич призвал разрешить россиянам вывешивать российский флаг на своих домах. По мнению общественника, это особенно актуально в условиях давления на нашу страну в информационном поле.