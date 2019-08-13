Лобода в нижнем белье похвасталась растяжкой на рассвете в Риме

Рим, 13 августа. Певица Светлана Лобода устроила себе фотосессию в нижнем белье на фоне рассвета в Риме. Звезда не упустила возможности продемонстрировать идеальную растяжку.

Фото было опубликовано на странице певицы в Instagram. На снимке Лобода стоит спиной на балконе отеля. На втором плане можно увидеть предрассветное небо, а также Рим с высоты птичьего полета.

На артистке лишь черное нижнее белье. Однако и этого ей показалось мало, чтобы восхитить поклонников. Для полноты картины Лобода продемонстрировала идеальную растяжку, закинув правую ногу на перила.

Снимки, вероятно, понравились модели, так как она не смогла определиться, какую из фотографий выложить. Лобода нашла выход из ситуации: выложила сразу две почти одинаковые картинки и поинтересовались, какая из них больше нравится ее подписчикам.

Фанаты осыпали кумира комплиментами.

«Светлана Сергеевна, ну вы, конечно, огонь», — прокомментировали они.

«Идеальная!» — восхитились они.

Недостаток в снимках пользователями Сети все-таки был найден: они придрались к полуобнаженному виду певицы на фоне религиозных сооружений.

«А зачем на фоне церкви это делать?» — поинтересовались подписчики.

«Как раз на фоне религиозной стеллы ноги задирать», — упрекнули они ее.

Коллеги же по цеху остались в восторге: под снимком отметились продюсер Яна Рудковская, певица Алла Пугачева. Но больше всех выделился комментарий певицы Аниты Цой, которая узнала в позе Лободы отголоски фирменных фотографий балерины Анастасии Волочковой.

«М-да. Не Волочкова», — по-доброму пошутила она над автором страницы.

Ранее Лобода выложила провокационный снимок, на котором она сидит на унитазе и смотрит на портрет лидера немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна.