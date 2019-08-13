В совете при Госдуме отреагировали на дикое видео с полуголой «блокадницей» Бузовой

Назвавшая себя «блокадницей» теледива Ольга Бузова не на шутку разозлила россиян, для которых священна история Великой Отечественной войны, в том числе одной из самых страшных ее страниц — блокады Ленинграда, унесшей до миллиона жизней.

Пользователей соцсетей возмутило видео в Instagram, на котором певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова сидит за столом в золотом купальнике и тщательно вылизывает за собой тарелку после еды.

«Вот она, настоящая Ольга Бузова», — комментирует неаппетитное зрелище оператор. «Ну, вкусно мне! Я — блокадница», — буквально валясь под стол от смеха отвечает Бузова.

Кто придумал выложить это дикое видео в социальные сети, видимо останется тайной Ольги Бузовой и ее пиарщиков, но реакция подписчиков была предсказуемой. Телеведущую, зарабатывающую посредством Instagram миллионы, обвинили в надругательстве над святым: памятью о пережитом ленинградцами во время чудовищного блокадного голода.

Комментируя выходку бывшей участница «Дома-2», член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, блогер Вадим Манукян посоветовал Бузовой все-таки иногда «включать тормоза».

«Ольга Бузова, в сущности, неплохой человек, — отметил Вадим в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Ее главная проблема, что у нее порой отсутствуют тормоза, и она абсолютно не понимает, что уместно говорить в определенной ситуации, а что нет. Блокадный Ленинград — это боль нашей страны, это очень тяжелые воспоминания вполне реальных настоящих блокадников, которые еще живы. И когда такой человек, как Бузова, с хорошим достатком, никогда по-настоящему не голодавший, позволяет себе подобное позерство и бездумно спекулирует на теме блокады, — это выглядит не просто глупо, но и отвратительно».

По мнению Вадима, даже если в этом видео и содержался посыл, что мол у Бузовой было голодное детство, и сейчас она не разбрасывается едой, эффект был достигнут прямо противоположный. Ролик с полуголой теледивой, всуе поминающей блокаду, не должен был появляться в ее официальном Instagram, считает собеседник ФАН. А причина этого безобразия — невежество и низкий интеллектуальный уровень некоторых молодых представителей российского шоу-бизнеса, отмечает эксперт.

«Бузова никакая не блокадница, она не имеет никакого отношения к этой страшной трагедии. Нельзя походя топтаться на этой страшной теме. С таким же «успехом» она могла себя назвать жертвой Холокоста и даже не придать этому значения. Невежество и невысокий интеллектуальный уровень некоторых представителей новой поросли в нашем шоу-бизнесе выглядит просто удручающе», — посетовал Вадим Манкуян.

Блокада Ленинграда немецко-фашистскими войсками — одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Ленинградская блокада длилась почти 900 дней — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокада унесла до миллиона жизней только мирных жителей, в основном люди погибали от голода. За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, 8 мая 1965 года городу была присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой.