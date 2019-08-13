Клинцевич напомнил Польше, чем для Варшавы могут обернуться информационные атаки на РФ

В Польском институте международных отношений (PISM) при правительстве предложили усилить борьбу с так называемой «российской дезинформацией» в странах Европейского союза.

«Используемый вариант, который главным образом опирается на уже существующие подобные подразделения при министерствах иностранных дел некоторых стран, представляется недостаточным, поскольку в большинстве случаев деятельность подразделения ограничивается внешнеполитическими задачами и не предполагает координации с другими министерствами», — говорится в документе, который подготовила польская структура.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Польша пытается использовать прессу для того, чтобы влиять на информационный фон в стране и очернить РФ.

«Варшава все время пытается формировать информационную повестку вне зависимости от того, есть у нее на это основания или нет. При этом Польша использует авторитетные СМИ для того, чтобы дискредитировать Россию», — рассуждает сенатор.

По словам парламентария, любые обвинения Запада в адрес Москвы являются надуманными, поскольку русскоязычных граждан на территории стран Европы проживает не так много.

«Какие «атаки» Россия осуществляет на Европу, с помощью каких ресурсов — непонятно. Когда мы говорим про информацию на русском языке, за границей это могут читать единицы, то есть те, которые жили в русскоязычной зоне и знают русский язык. А основная масса ничего этого не слышит», — продолжает Франц Клинцевич.

Он также обратил внимание на безосновательные нападки на российские СМИ. Член комитета СФ считает их абсолютно несправедливыми, поскольку отечественные издания абсолютно беспристрастны.

«Основные наши издания, вещающие за границей, я имею в виду Sputnik и RT, их неуязвимость заключается в том, что они говорят правду. Они абсолютно беспристрастны», — заметил российский политик.

В заключение собеседник ФАН добавил, что европейцы с недоверием относятся к западной пропаганде, поскольку понимают, что Россия не вмешивается в дела других государств. Напротив, пропаганда настраивает жителей зарубежных стран против собственных властей, ведь люди понимают, что им откровенно лгут.

«Взрослые люди, которые в состоянии добыть объективную информацию, видят, что русские говорят правду. И авторитет России, которая сегодня подвергается тотальному шельмованию со стороны СМИ, где дезинформация льется даже не как из ведра, а подобно водопаду… Это сегодня зачастую имеет обратный эффект», — подытожил Франц Клинцевич.

Ранее Польша выразила «обеспокоенность» сближением России и Евросоюза.