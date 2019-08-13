Эксперт назвала популистским предложение профсоюзов о переходе на четырехдневку

Москва, 13 августа. Предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о переходе на четырехдневную рабочую неделю является популистским и преждевременным, считает профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская.

ФНПР ранее направила в Минтруд письмо с предложением перейти на четырехдневку «в связи со сложной финансовой ситуацией». В профсоюзе отметили, что это является средством оптимизации труда и отдыха, а также подчеркнули необходимость сохранения прежней зарплаты.

Варшавская в ответ на инициативу ФНПР порекомендовала профсоюзу заниматься защитой прав трудящихся. Эксперт отметила, что в этой сфере много проблем, при этом ФНПР ими практически не занимается.

«Чистой воды популизм. Красивый броский лозунг. ФНПР лучше бы заняться тем, чем заняты профсоюзы, а именно защитой прав трудящихся. И поверьте, есть, чем заняться. ФНПР этим практически не занимается. Это попытка напомнить, что такая организация еще существует. Это совершенно преждевременное предложение», — заявила Варшавская в комментарии НСН.

Эксперт отметила, что рабочая неделя сокращается в исторических масштабах: 100 лет назад люди работали по 60-70 часов в неделю, и это считалось нормой. Теперь норма составляет 40 часов в неделю. В перспективе возможен переход и на четырехдневку, но не сегодня и не завтра.

Варшавская подчеркнула, что переход на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработных плат требует соответствующего уровня производительности труда. В настоящий момент уровень производительности труда такого себе позволить пока не может, пишет Ura.ru.

Ранее идею перехода на четырехдневку поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава российского правительства отметил, что технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга, сообщает Deita.ru. Он добавил, что технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и позволяет уменьшить количество времени, которое сотрудники предприятий затрачивают на трудовую деятельность.