«Оппозиция» организует митинги в Москве, добиваясь конфликта с силовиками

Москва, 13 августа. Отказ мэрии Москвы согласовать очередное «шествие» в поддержку «независимых кандидатов» в Мосгордуму не говорит, что серия митингов в столице на этом завершится. С таким мнением выступил директор фонда «Новая площадь» и политолог Борис Межуев. Эксперт считает, что размах событий в столице превышает масштаб выборов в Мосгордуму, а потому организаторы митингов, вероятно, руководствуются более крупными мотивами.

Ранее организаторам очередной акции в Москве было отказано в согласовании «шествия» на 17 августа. В мэрии отметили, что были нарушены сроки подачи соответствующего заявления. Однако эксперт считает, что устроителей подобных мероприятий отказ не остановит.

Так называемая митинговая активность не столько связана с выборами в Мосгордуму, сколько является частью общего политического контекста, сложившегося на сегодняшний день вокруг России. Примером этого являются случаи прямой поддержки митингующих из-за рубежа: начиная от представителей западных СМИ и заканчивая политиками. Так лидер демократов в Палате представителей США Стени Хойер выразил солидарность с участниками акций в Москве и добавил, что «Конгресс США внимательно следит за происходящим». Это дает основания полагать, что в Вашингтоне московских митингующих воспринимают в качестве «дружественных сил».

При этом эффективность митингов, организуемых в российской столице, сходит на нет, о чем говорит число участников акций и их состав: последнее согласованное мероприятие, которое состоялось 10 августа, в большинстве своем посетили жители других регионов.

Как пишет ФБА «Экономика Сегодня», в этой связи возникает закономерный вопрос: сколько продлится эта митинговая активность? Завершится ли она с единым днем голосования, который состоится 8 сентября, или лица, которые стоят за организацией акций, попытаются продлить «провокационный тренд» и в дальнейшем?

Кроме того возникает подозрение, что махинации с подписями москвичей — речь идет о рисовке автографов и «мертвых душах» в подписных листах, на которых попалась юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, — были намеренно спланированы командой скандального блогера Алексея Навального.

Борис Межуев считает, что размах событий, происходящих в Москве, превышает масштабы самих выборов в Мосгордуму.

«Безусловно, всего этого не могло состояться, если бы не было сугубо московской подоплеки, но из того, как все это развивается, ясно, что размах значительно превышает повод. Есть, видимо, какая-то интрига, которая обусловлена противостоянием внутри определенных сил, и эту интригу, если использовать образ «платоновской пещеры», мы можем определять только по теням», — сказал политолог в комментарии изданию.

По его мнению, разговор в рамках данного «проекта» идет о гораздо большем, чем МГД и Москва, а потому сложно предполагать, что митинговая активность прекратится 8 сентября. Вероятнее всего, она будет пролонгирована.

Внимания заслуживает и тот факт, что митинги начались еще до решения Мосгоризбиркома по Любови Соболь. Первым поводом для организации акций стало так называемое дело журналиста Ивана Голунова. В тот раз команда Навального пошла на проведение незаконного митинга, несмотря на то, что московская мэрия разрешила законное шествие, а сам Голунов призвал своих сторонников остаться дома.

Борис Межуев считает, что так называемые «спикеры протеста» прямо называют имя своего «основного противника».

«Речь у них идет о российских силовых структурах и конкретно о Совете безопасности РФ, который, как орган власти, сегодня получает в нашей стране все большее значение. Видимо, здесь идет развитие конфликта именно с отечественными силовиками в целом», — предположил эксперт.

По его мнению, пока нет оснований, которые дают возможность предполагать, что данный конфликт завершится в скором времени. Исходя из этого, Межуев считает, что, какими бы ни были итоги выборов депутатов Мосгордумы, митинговая активность в столице не прекратится.

«Далее это продлится, скорее всего, до следующего года. В 2020 году, возможно, что-то изменится, и какие-то решения здесь последуют, но остаток 2019 года пройдет в рамках данного вялотекущего конфликта», — предположил Межуев.

Причем основой данной активности станут несанкционированные акции, от практики которых организаторы подобных мероприятий отказываться не будут. Следовательно, продолжатся аресты, столкновения, а также вбросы со стороны некоторых средств массовой информации. По словам эксперта, найдется большое число поводов, чтобы в очередной раз обострить ситуацию и столкнуть митингующих с силовиками на улицах столицы.