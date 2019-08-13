Киев, 13 августа. Переговорная группа по продлению транзита российского газа через территорию Украины будет создана после формирования нового правительства, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

По его словам, было бы безответственно не иметь плана «Б» на случай, если договоренности между Киевом и Москвой так и не будут достигнуты. Как уточнил секретарь СНБО, с 1 января 2020 года истекает срок контракта с Россией на транзит газа. В интервью «ВВС Украина» политик подчеркнул, что после формирования кабинета министров на Украине должна быть сформирована новая группа и назначен руководитель этой группы — министр энергетики, на которого возложат ответственность «за переговоры о подписании или нового, или продолжения этого контракта».

Секретарь СНБО рассказал о «плане Б» на случай прекращения транзита газа из РФ. Данилюк добавил, что Киеву важно продлить транзит газа, ведь он приносит стране около трех миллиардов долларов дохода ежегодно. Он призвал учитывать и другие факторы. Среди них некачественная работа украинской газотранспортной системы.

Напомним, срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Соглашение действует с 2009 года. В настоящее время украинская государственная компания «Нафтогаз» судится с «Газпромом». Украинская сторона требует пересмотреть контрактные тарифы на транзит газа в период с 2018 по 2019 год.

В апреле 2018 года министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что РФ готова обсуждать вопрос о дальнейшем транзите газа через Украину, если условия поставок топлива будут экономически обоснованны. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что компания не планирует отказываться от транзита газа через территорию Украины.

При этом с 2015 года Киев прекратил осуществлять закупку газа у России. В настоящее время украинская сторона покупает российский газ по реверсной схеме из стран Евросоюза. Вопрос о транзите газа через Украину после 2019 года обсуждается на трехсторонних переговорах с участием представителей России, Украины и ЕС.

Ранее стало известно, что «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок. Москва намерена заключить с Киевом краткосрочный контракт о транзите газа в Европу, когда истечет срок текущей десятилетней сделки. Эксперты предположили, что российская сторона сделает это, чтобы выиграть время для завершения трубопроводов, которые обойдут Украину.

СМИ писали, что Украина намерена заключить десятилетнюю сделку, однако для «Газпрома» она невыгодна. Однако, «Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной. Отмечается, что речь идет о возможном заключении однолетней сделки, чтобы «Газпром» «набрался сил и запустил все эти «потоки» — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».