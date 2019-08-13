В ЛНР заявили о перегруппировке сил ВСУ в Донбассе

Луганск, 13 августа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут перераспределение сил и средств в зоне военной операции в Донбассе. Об этом заявил журналистам во вторник офицер пресс-службы народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, киевские военные продолжают использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне боевой операции.

Он отметил, что в район подконтрольных киевским властям населенных пунктов Счастье и Райгородка прибыли несколько БТР-70 и БТР-4.

Кроме того, указал офицер военного ведомства ЛНР, зафиксировано прибытие в район поселка Рубежное трех зенитных ракетных комплекса «Стрела-10» и семи 120-миллиметровых самоходных минометов.

Гражданская война началась на Украине в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране ЛНР и ДНР заявили о независимости, в ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает территории ДНР и ЛНР. Согласно данным ООН, жертвами военных действий стало более 13 тыс. человек.