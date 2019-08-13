Ди Каприо рассказал о роли, за которую ему стыдно

Санкт-Петербург, 13 августа. Леонардо Ди Каприо признался, что стыдится своей роли в фильме «Кафе »Донс Плам». Актер считает, что эту картину не следует никому смотреть, потому что в ней он плохо сыграл.

Леонардо Ди Каприо и его коллега по фильму Тоби Магуайер рассказали New York Post, что им стыдно за участие в «Кафе «Донс Плам». Карьера актеров на момент съемок только начиналась, поэтому они оба признают свою неопытность и считают фильм провальным.

«Я работал над ним всего одну ночь. Сделал это как одолжение, понимаете?», – сказал Ди Каприо американскому журналисту.

Продюсер картины Бен Уитли заявил, что из-за неопытности всей съемочной группы, фильм был обречен на провал.

Отметим, что «Кафе «Донс Плам» снял голливудский режиссер Р.Д. Робб в 1995 году. Сюжет фильма рассказывает о безрассудных молодых людях, которые имели традицию встречаться каждый раз с новыми девушками по субботам в закусочной Лос-Анджелеса. Известно, что суд решил запретить фильм к показу в Канаде и США в 1998 году.