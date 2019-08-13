Лимонов усомнился в травмах активистки, задержанной на незаконном шествии в Москве

Москва, 13 августа. Российский писатель и политик Эдуард Лимонов усомнился в черепно-мозговой травме девушки, которую якобы ударил в живот полицейский во время задержания на незаконном шествии так называемой «оппозиции» в Москве.

Он рассказал об Илье Яшине, который «отсиживает «административку» рядом с наказанными водилами, бомжами и мелким хулиганьем», а не находится в СИЗО. Лимонов особый акцент сделал на инциденте с девушкой, которую правоохранитель якобы ударил в живот во время задержания.

«Теперь замечательная девушка, которой безымянный полицейский занырнул кулаком в живот. В живот, а обнаружена у нее «закрытая черепно-мозговая травма». Это как же так? Где живот, а где череп? Травмы живота не обнаружено. Это как же так?» — удивился писатель.

Он заметил, что удар в живот не может вызвать черепно-мозговую травму.

«Но удар в живот не может вызвать черепно-мозговую травму. Не может! Тогда в чем обвиняют полицейского? Тогда не в чем его обвинять», — заметил он.

Напомним, 10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный с мэрией Москвы митинг-концерт так называемой «оппозиции». Изначально политическое мероприятие превратилось в «дискотеку» для школьников и молодежи, которая пришла бесплатно послушать концерты рэперов, в том числе Oxxxymiron и Face.

После согласованного мероприятия активизировались провокаторы, которые хотели устроить массовые беспорядки в столице. Сотрудники правоохранительных органов действовали максимально корректно и аккуратно, профессионально выполняя свои обязанности по защите безопасности москвичей. Они не применяли ни дубинки, ни слезоточивый газ, как, например, полиция в Гонконге для разгона демонстрантов.

Член Общественной палаты города Москвы Вадим Ковалев заметил, что действия полиции в отношении задержанных на несогласованном шествии в районе станции метро «Китай-город» в российской столице были корректными. Его поддержал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, стражи порядка отработали в Москве «четко и цепко», не превышая должностных полномочий.

Митинги так называемой «оппозиции» начались в конце июля. Поводом стал недопуск соратников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. В частности, юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь предоставила документы с подписями мертвых людей, кроме того, у нее были обнаружены почти 15% поддельных подписей. А ранее в столице сотрудники полиции нашли офис по рисовке подписей в поддержку Соболь.

Два несанкционированных публичных мероприятия прошли 27 июля и 3 августа. В минувшую субботу состоялся согласованных митинг-концерт. Однако даже законное политическое мероприятие «оппозиция» с треском провалила, превратив его в ивент для школьников и любителей рэп-музыки.