Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Четыре высоковольтные опоры подорваны в ДНР в результате диверсии

52
0 Оставить комментарий

Четыре высоковольтные опоры подорваны в ДНР в результате диверсии

Донецк, 13 августа. В Донецкой Народной Республике диверсанты подорвали четыре высоковольтные опоры, сообщили в силовых ведомствах ДНР.

Диверсия была совершена в Шахтерске, расположенном на востоке ДНР.

«Четыре высоковольтные опоры линии электропередачи (ЛЭП) повреждены в Шахтерске в результате диверсии», — приводит слова источника Донецкое агентство новостей.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской Народных Республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал силовую операцию против жителей юго-востока.

Четыре высоковольтные опоры подорваны в ДНР в результате диверсии

По данным ООН на январь этого года, за время гражданской войны в Донбассе погибли около 13 тысяч человек. Киев не выполнил практически ни один пункт минских соглашений, которые призваны мирным путем урегулировать конфликт. В пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики ранее отметили, что Киев не намерен искать пути мирного решения гражданского конфликта в Донбассе и готовится к силовой операции. С 21 июля ВСУ выпустили более 60 мин по территории ДНР.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров