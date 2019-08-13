На Украине рассказали о связях внезапно умершего топ-менеджера ЦУМа с Зеленским

Киев, 13 августа. Стали известны интересные украинские подробности из жизни внезапно скончавшейся российской светской львицы Аллы Вербер.

Оказалось, что 61-летняя фэшн-директор московского ЦУМа была тещей бизнесмена Тимура Миндича, который познакомил олигарха Владимира Коломойского и нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Ее дочь Катерина замужем за Миндичем уже почти десять лет, выяснило украинское издание «Страна».

Миндич является совладельцем студии «Квартал 95». По данным ТаблоID, в 2008 году он познакомил Игоря Коломойского с Зеленским, когда тот еще был шоуменом. Уточняется, что Миндича и Зеленского связывает не только «Квартал 95». Миндич является совладелец кипрской фирмы Green Family Ltd. До 2019 года одним из ее совладельцев был нынешний президент Украины. Помимо этого Миндич сейчас полностью контролирует всю службу безопасности группы «Приват» Коломойского.

Но и это еще не все. Согласно базе собственников недвижимости «Гарна Хата», Миндич числится владельцем одной из квартир в доме на Грушевского, 9А. Именно там журналисты «Страны» не раз видели Зеленского, причем как во время избирательной гонки, так и после выборов. Более того, издание выяснило, что президент Украины посещает квартиру на четвертом этаже. Наведывается в этот дом не только Зеленский, но и его соратники Руслан Рябошапка и Иван Баканин. Известно, что в этом элитном доме имеется конференц-зал для деловых встреч, ресторан и бассейн. Каждое утро придомовую территорию, а также находящийся рядом Мариинский парк обследуют на предмет наличия взрывчатых веществ сотрудники полиции с собаками.

Напомним, фэшн-директор московского ЦУМа и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер скоропостижно умерла 6 августа. Женщину госпитализировали, когда она отдыхала в Италии. По одной из версий причиной стал инфаркт, который вызвал анафилактический шок после употребления морепродуктов. По другой версии — Вербер скончалась после продолжительной болезни.

10 августа команда бизнес-леди решила покончить со всеми слухами и сообщила, что причиной смерти топ-менеджера ЦУМа и ДЛТ стал менингококковый сепсис. Похороны Вербер запланированы на 14 августа. Планируется, что церемония пройдет в канадском Торонто.