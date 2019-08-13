«Галатасарай» отказался продавать игрока «Спартаку»

Москва, 13 августа. Турецкий «Галатасарай» отказался продавать «Спартаку» нападающего Мбайе Дьяна, об этом рассказал источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, красно-белые предлагали за футболиста около 10 млн евро. Турецкая сторона хочет получить за 27-летнего сенегальца 16 млн евро. Кроме того, сам футболист хочет зарабатывать в московском клубе 3 млн евро в год, что существенно больше той суммы, которую готов предложить «Спартак».

Отмечается, однако, что до закрытия трансферного окна остается достаточно времени и стороны по-прежнему могут прийти к соглашению. При этом в настоящий момент «Спартак» сосредоточен на подписании опорного полузащитника, поэтому в диалоге между российским и турецким клубами наступила пауза.

В январе 2019 года Дьян перешел из «Касымпаши» в «Галатасарай» за 13 млн евро. В прошлом сезоне футболист провел 36 матчей и забил 31 мяч при четырех результативных передачах. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 9 млн евро. С сентября прошлого года Дьян вызывается в сборную Сенегала, за которую провел девять встреч, однако не отметился голами.

Ранее стало известно, что в случае перестановок на тренерском мостике столичного «Спартака» одним из кандидатов на пост является Хайко Фогель. Немецкий специалист может возглавить красно-белых, если в ближайшие две недели результаты команды под руководством нынешнего наставника Олега Кононова не изменятся в лучшую сторону.