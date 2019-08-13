Власти Москвы утратили доверие к «оппозиции» после массовых беспорядков

Москва, 13 августа. Мэрия Москвы отказала организаторам митингов в поддержку кандидатов в Мосгордуму от оппозиции, уличенных в фальсификациях, в проведении очередной согласованной акции. Бывший сотрудник штаба Алексея Навального Виталий Серуканов обвинил соратников блогера в утрате доверия мэрии столицы.

Один из организаторов митинга Андрей Морев сообщил, что мэрия Москвы отказала в проведении очередной согласованной акции из-за нарушения сроков подачи заявки. Согласно закону, организаторы акции обязаны направить официальное уведомление минимум за десять дней до намеченной даты митинга. Срок подачи заявления был нарушен, поэтому организаторы получили отказ.

Серуканов напомнил, что предыдущий согласованный митинг-концерт 10 августа на проспекте Сахарова прошел мирно. Правоохранители следили за соблюдением порядка, никаких эксцессов и задержаний не было. Однако организаторы митинга из рядов «оппозиции» стали призывать устроить шествие, чем подорвали доверие мэрии Москвы. Бывший соратник Навального возложил ответственность за провокацию лично на директора так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Леонида Волкова.

«Волков подставил всех организаторов, когда подослал своего провокатора Бориса Золотаревского, который призвал всех с мирного митинга идти к Администрации президента. Этим он подставил организаторов митинга. Он девальвировал весь прошедший митинг. Фактически Леонид Волков нарушил нормальные отношения между мэрией и оппозицией», — заявил Серуканов в комментарии Nation News.

Как и следовало ожидать, власти Москвы «закрылись» от сторонников оппозиции. Мэрия не собирается иметь дело с теми, кто пользуется лояльностью властей, добиваясь согласованного митинга, а затем нарушает договоренность, устраивая массовые беспорядки. Серуканов саркастично предложил всем представителям оппозиции, которые добивались проведения законных акций, сказать «спасибо» Волкову.

«Мэрия здесь поступила разумно и отказала в проведении митинга, потому что никто не гарантирует, что очередной холуй Волкова не начнет призывать опять идти к администрации. Мэрия просто страхуется. Нельзя «садиться играть» с людьми, которые просто не выполняют своих обязательств и которые в любой момент могут кинуть», — добавил Серуканов.

Согласованный митинг-концерт 10 августа проводился в поддержку кандидатов в Мосгордуму, уличенных в фальсификации подписей. В подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый офис по рисовке автографов в ее пользу.

Организаторы акции остались недовольны слишком мирным проведением митинга, провокаторы стали призывать участников совершить «прогулку» до администрации президента. При этом так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта. Правоохранители быстро пресекли беспорядки и задержали провокаторов.