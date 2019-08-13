В Госдуме назвали плюсы и минусы перехода на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели на один день как средстве оптимизации времени труда и отдыха. Заместитель главы департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Елена Косаковская предложила рассмотреть данный вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, учтя при этом действующие системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в стране.

Председатель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей всецело одобрил эту идею, но сразу же напомнил, что она возникает не в первый раз.

«Председатель правительства Дмитрий Медведев озвучил данное предложение на конференции, организованной Международной организацией труда, которой в этом году исполняется 100 лет, — сказал он. — Все вот эти принципы, продолжительность рабочей недели и рабочего дня, были заложены еще 100 лет назад».

Любые вопросы социально-трудовых отношений обсуждаются в формате диалога между представителями работодателей (Российский союз промышленников и предпринимателей, РСПП), работников (профсоюзы, ФНПР) и правительства, подчеркнул заместитель руководителя фракции ЛДПР.

«Поэтому я считаю, что профсоюзы поступили абсолютно корректно и правильно, предложив обсуждение данной темы на площадке трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых споров, — заявил собеседник ФАН. — Мы в своей фракции сразу поддержали этот вопрос. Но хочется обратить внимание, что никто не должен ни при каких изменениях пострадать».

Дело в том, что не все работники в России получают фиксированную заработную плату. И у тех, у кого сдельная зарплата, при сокращении рабочего времени, соответственно, производительность труда будет автоматически выше.

«То есть либо им должны будут увеличить зарплату, либо предоставить возможность работать так, как они работали раньше, — пояснил Нилов. — Тогда для этой категории ситуация никак не изменится».

По его словам, если смотреть на вопрос со стороны работодателя, то при наличии требования работника сохранить зарплату должны быть приняты соответствующие решения, которые бы привели хотя бы к сохранению на прежнем уровне производительности труда. Это необходимо сделать для того, чтобы у предприятий была рентабельность.

«В ином случае предприятия могут закрыться, потому что для них сокращение рабочей недели будет невыгодно либо все это приведет к увеличению конечной стоимости товара или услуги, — отметил глава думского комитета. — И это плохо для экономики — рост цен, инфляции и так далее».

Поэтому дискуссия в трехстороннем формате без принятия пока что каких-то окончательных решений позволит все взвесить, выявить все плюсы и минусы, а также всевозможные риски, уверен депутат.

«Считаю, что это станет определенным импульсом для синергетического процесса изменения существующей системы, — сказал он. — Это должен быть аккуратный, безболезненный, самостоятельный и постепенный процесс. Важно не наломать дров и не привести к каким-то серьезным социальным взрывам и негативным последствиям».

Переход на четырехдневную трудовую неделю имеет множество положительных моментов, подчеркнул Нилов. Чем меньше люди начнут работать, тем больше времени они будут проводить с семьей, друзьями, заниматься спортом, гулять, находиться на свежем воздухе и, соответственно, дольше жить.

«В целом вектор правильный, и самое главное — учесть всеобщие интересы, постараться избежать негативных последствий в виде роста цен и безработицы, закрытия предприятий, и очень аккуратно двигаться в этом направлении», — отметил член фракции ЛДПР.

Лично он идею горячо поддерживает, но напоминает, что вопрос этот явно не быстрый, поэтому его следует хорошо изучить и экономически просчитать.

«Он должен внедряться не революционно, а эволюционно», — заключил собеседник ФАН.

Ранее Медведев заявил, что в будущем четырехдневная рабочая неделя может стать основой для социально-трудового контракта. Такая вероятность обосновывается развитием технологий. Премьер также отметил, что технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и позволяет уменьшить количество времени, которое сотрудники предприятий затрачивают на трудовую деятельность.