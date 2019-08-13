Политолог объяснил, почему в Киеве отказались пересматривать закон об украинизации

Советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что закон об исключительности украинского языка пересматривать нет необходимости.

Потураев считает, что оснований для пересмотра фундаментальных положений закона нет. По его словам, действующие квоты на использование украинского языка на телевидении и радио тоже не требуют редактуры. Однако он допускает, что в существующие положения можно внести точечные поправки.

«Потому что вообще ни один закон не является священной коровой», — сказал он.

Принципиальные вещи в политике новой киевской власти, в числе которых и закон об украинском языке, остаются прежними, считает политолог и публицист Андрей Ваджра.

«Изменяются только вещи, которые касаются Зеленского и его ближайшего окружения. К примеру, при Порошенко был запрещен показ сериала «Сваты». Его производством занималась компания Зеленского. Когда тот пришел к власти, то этот запрет был снят. Все останется прежним, что не касается людей во власти Украины», — заявил Ваджра в беседе с Федеральным агентством новостей .

Политическая программа Владимира Зеленского являлась аморфной, размытой и нечеткой, выступающей за все хорошее против всего плохого, считает политолог. Под такую программу можно подвести что угодно, отмечает эксперт.

«Можно при желании сделать вторым государственным языком русский, а можно при желании ввести расовые законы, запретив всем русскоязычным пользоваться общественными местами вместе с украиноязычными. Все зависит от того, чего хотят представители новой власти на Украине. Поэтому соотносить их действия и нынешние заявления с программой, которая является «приятной сказкой» для украинских граждан, не совсем рационально», — сообщил собеседник ФАН.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» начал действовать на Украине с 16 июля. Согласно документу украинский язык является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Его применение обязательно при общении в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.

Представители команды Зеленского назвали закон «методом кнута», призвав увеличивать количество «пряников» вокруг украинского языка. Также в команде президента Украины обсуждали проверку документа на предмет нарушений прав языковых меньшинств.

Ранее глава президентской администрации Андрей Богдан сказал, что Зеленский не будет требовать от суда рассмотреть конституционность этого закона. Однако если с такой инициативой выступят депутаты, администрация президента не будет им препятствовать.

Кроме того, с 2017 года на Украине действует закон, на основании которого программы на украинском языке должны составлять 75% эфирного времени всех телеканалов.

Ранее политолог Юрий Кот заявлял, что закон об исключительности языка превращает Украину в нацистское государство.