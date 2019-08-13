Сирия освобождает Идлиб от террористов, несмотря на контратаки боевиков

За предыдущие сутки боевики обстреляли 30 населенных пунктов вблизи окраин Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин. Очевидно, что джихадисты в очередной раз доказали свою недоговороспособность. Что же в таком случае делать с исламистским анклавом на северо-западе САР? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ударам бандгрупп подверглись города и поселки провинций Хама, Латакия, Алеппо и Идлиб. Сведения об очередных возможных жертвах среди местного населения в настоящий момент устанавливаются.

На днях руководитель ЦПВС также передал, что во время отражения массированных атак террористов на окраинах «Большого Идлиба» 10 и 11 августа погибли 23 военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), еще семь солдат получили ранения.

Тем не менее, несмотря на потери, правительственные силы продолжают операции против радикалов-исламистов, понемногу освобождая поселение за поселением, прежде всего — в Северной Хаме и на юге соседнего Идлиба. Подробнее о ходе продвижения сирийской армии в южной части Идлибской зоны смотрите на специальной карте боевых действий от ФАН.

Так, за последние недели войсками САР было проделано существенное продвижение вглубь оккупированных джихадистами территорий на этом направлении. После взятия поселений Тель-Маллах и Джуббейн в конце июля подразделения САА продолжили зачищать от боевиков Аль-Латаминский выступ. В итоге к началу августа были освобождены деревни Абу-Райда и Хасрайя, сообщал портал Step News.

2 августа начал работу режим тишины, но из-за регулярных нарушений радикалов сирийские войска 6 августа возобновили операцию, еще немного подойдя к Кафр-Зете и Аль-Латамине. Следующие дни основные столкновения разворачивались вдоль западного фланга выступа, и военным САА удалось отбить сразу ряд поселений — Аз-Закят, Аль-Арбейн, Аль-Джейсат, Тель-Сахр и окрестные фермы.

На выходных бои переместились уже непосредственно на территорию провинции Идлиб, и сирийской армии удалось приблизиться к стратегическому Хан-Шейхуна сразу с двух направлений: сначала с запада — там САА вернула под свой контроль Аль-Хубейт, а вчера — с востока, после зачистки города Сукейк.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктора исторических наук Бориса Долгова, ожесточение боевиков связано с чрезмерно сильным влиянием «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) на северо-западе САР, из-за чего так называемая «умеренная оппозиция» уже не в состоянии решать за себя отдельно. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Джихадисты не прекращают сопротивление в Идлибе, наоборот — оно становится ожесточеннее. И это, в частности, потому, что они вдохновлены поддержкой внешних сил. Кроме того, причина еще в том, что доминирующую роль в регионе играет крайне радикальная «Ан-Нусра» и аффилированные с ней группировки, которые имеют достаточно сил, чтобы вывести из диалога с Дамаском даже некоторые формирования, которые, вроде бы, были готовы на примирение. Соответственно, напрашивается вывод, что уже необходимо масштабное освободительное наступление в Идлибе. Локальные точечные удары САА были очень эффективны, но теперь еще острее встает вопрос о полноценной операции», — заметил эксперт.

Он напомнил, что она планировалась еще почти год назад, но из-за позиции Турции тогда был выбран другой подход. Сейчас же выбирать фактически не приходится, хотя консультации с Анкарой по этой теме все равно будут неизбежны и необходимы.

«Как выяснилось, выполнение условий сочинской сделки, заключенной в сентябре 2018 года, не отвечает возможностям и интересам турок. Поэтому — что еще остается? Однако без урегулирования политических моментов при запуске наступления все же не обойдется. Какие-то соглашения с Анкарой все-таки должны быть достигнуты, поскольку она является одним из гарантов Астанинского процесса. Конечно, турецкая сторона вряд ли будет приветствовать решение Дамаска и Москвы о необходимости операции, но необходимо вспомнить, что сами турки не учитывали ничьего мнения, захватывая, например, Африн, который до сих пор, кстати, остается в их незаконной оккупации», — подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.