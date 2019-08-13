Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия освобождает Идлиб от террористов, несмотря на контратаки боевиков

361
0 Оставить комментарий

Сирия очищает Идлиб, несмотря на утрату десятков бойцов и тяжелые удары террористов

За предыдущие сутки боевики обстреляли 30 населенных пунктов вблизи окраин Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин. Очевидно, что джихадисты в очередной раз доказали свою недоговороспособность. Что же в таком случае делать с исламистским анклавом на северо-западе САР? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ударам бандгрупп подверглись города и поселки провинций Хама, Латакия, Алеппо и Идлиб. Сведения об очередных возможных жертвах среди местного населения в настоящий момент устанавливаются.

На днях руководитель ЦПВС также передал, что во время отражения массированных атак террористов на окраинах «Большого Идлиба» 10 и 11 августа погибли 23 военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), еще семь солдат получили ранения.

Тем не менее, несмотря на потери, правительственные силы продолжают операции против радикалов-исламистов, понемногу освобождая поселение за поселением, прежде всего — в Северной Хаме и на юге соседнего Идлиба. Подробнее о ходе продвижения сирийской армии в южной части Идлибской зоны смотрите на специальной карте боевых действий от ФАН.

Карта боевых действий - Хама

Так, за последние недели войсками САР было проделано существенное продвижение вглубь оккупированных джихадистами территорий на этом направлении. После взятия поселений Тель-Маллах и Джуббейн в конце июля подразделения САА продолжили зачищать от боевиков Аль-Латаминский выступ. В итоге к началу августа были освобождены деревни Абу-Райда и Хасрайя, сообщал портал Step News.

2 августа начал работу режим тишины, но из-за регулярных нарушений радикалов сирийские войска 6 августа возобновили операцию, еще немного подойдя к Кафр-Зете и Аль-Латамине. Следующие дни основные столкновения разворачивались вдоль западного фланга выступа, и военным САА удалось отбить сразу ряд поселений — Аз-Закят, Аль-Арбейн, Аль-Джейсат, Тель-Сахр и окрестные фермы.

На выходных бои переместились уже непосредственно на территорию провинции Идлиб, и сирийской армии удалось приблизиться к стратегическому Хан-Шейхуна сразу с двух направлений: сначала с запада — там САА вернула под свой контроль Аль-Хубейт, а вчера — с востока, после зачистки города Сукейк.

САА на севере Хамы

По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктора исторических наук Бориса Долгова, ожесточение боевиков связано с чрезмерно сильным влиянием «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) на северо-западе САР, из-за чего так называемая «умеренная оппозиция» уже не в состоянии решать за себя отдельно. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Джихадисты не прекращают сопротивление в Идлибе, наоборот — оно становится ожесточеннее. И это, в частности, потому, что они вдохновлены поддержкой внешних сил. Кроме того, причина еще в том, что доминирующую роль в регионе играет крайне радикальная «Ан-Нусра» и аффилированные с ней группировки, которые имеют достаточно сил, чтобы вывести из диалога с Дамаском даже некоторые формирования, которые, вроде бы, были готовы на примирение. Соответственно, напрашивается вывод, что уже необходимо масштабное освободительное наступление в Идлибе. Локальные точечные удары САА были очень эффективны, но теперь еще острее встает вопрос о полноценной операции», — заметил эксперт.

Боевики

Он напомнил, что она планировалась еще почти год назад, но из-за позиции Турции тогда был выбран другой подход. Сейчас же выбирать фактически не приходится, хотя консультации с Анкарой по этой теме все равно будут неизбежны и необходимы.

«Как выяснилось, выполнение условий сочинской сделки, заключенной в сентябре 2018 года, не отвечает возможностям и интересам турок. Поэтому — что еще остается? Однако без урегулирования политических моментов при запуске наступления все же не обойдется. Какие-то соглашения с Анкарой все-таки должны быть достигнуты, поскольку она является одним из гарантов Астанинского процесса. Конечно, турецкая сторона вряд ли будет приветствовать решение Дамаска и Москвы о необходимости операции, но необходимо вспомнить, что сами турки не учитывали ничьего мнения, захватывая, например, Африн, который до сих пор, кстати, остается в их незаконной оккупации», — подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров