Лена Миро рассказала правду о ссоре «лысой Наргиз» и «жирного Фадеева»

Москва, 13 августа. Скандальный блогер Лена Миро рассказала правду о ссоре певицы Наргиз Закировой и продюсера Макса Фадеева.

О расторжении контракта Наргиз и продюсерского центра MALFA сообщила сама певица. Она заявила, что Фадеев отменил несколько концертов, переведя стрелки на нее. Артистка заверила, что и она, и музыканты на самом деле готовы были выступить.

Блогер отметила, что теперь Наргиз обвиняет продюсера в невыполнении обязательств, а Фадеев через друзей и коллег распространяет информацию о ее проблемах с алкоголем.

«А еще недавно лысая Наргиз и жирный Фадеев обнимались и заявляли, что они семья», — съязвила Миро.

По ее мнению, в этой истории виноваты обе стороны. Фадеева она назвала обычным продюсером, которого не интересует уважение к людям — им движет жажда денег, считает блогер. По ее словам, любая новая звезда оказывается не «в сказке», а «на конвейере». Доказательством этого стали бега от Фадеева Полины Гагариной, Елены Темниковой, которые объясняли свои действия крайне негативным отношением к продюсеру.

При этом Миро отмечает, что и сами «таланты» в этих ситуациях хороши. В своем LiveJournal она обращает внимание, что новоиспеченные звезды жаждут славы и денег, но не хотят ничего делать со своим бездельем. Вскоре их «понты» довольно быстро начинают доминировать над талантом.

«Так что все нормально, — подвела Миро итоги. — Не за кого здесь переживать, ни за Наргиз, ни за Фадеева. Закирова теперь может спокойно колдырить, а Фадеев найдет себе новых дурочек».

Накануне Миро выступила с очередными обвинениями в адрес коллег по цеху. В этот раз ее жертвами стали телеведущая Ксения Собчак, продюсер Яна Рудковская и актриса Оксана Лаврентьева.