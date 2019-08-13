Беглов задал интеллигентный тон первым дебатам кандидатов в губернаторы Петербурга

Во вторник, 13 августа, состоялись первые дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга. В них приняли участие все четыре зарегистрированных горизбиркомом претендента на пост главы Северной столицы — Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия», Владимир Бортко от КПРФ, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и врио губернатора Александр Беглов. Участие действующего градоначальника в дебатах случилось впервые, отметили политические аналитики, опрошенные Федеральным агентством новостей.

Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с ФАН напомнил, что до сих пор действующий губернатор Петербурга или временно исполняющий обязанности градоначальника не принимали участия в дебатах.

Дебаты в петербургском стиле

«До сих пор мы видели, как губернаторы или врио губернатора уклонялись от участия в дебатах, потому что считали, что им не о чем разговаривать со своими политическими конкурентами, поскольку они им не ровня. И это была принципиально неверная позиция. А Беглов продемонстрировал уважение к своим оппонентам, показав, что не ставит себя выше них. И мне очень понравился стиль дискуссии, который задал врио губернатора. Он был по-петербургски интеллигентным, участники дебатов в споре не переходили на личности», — заметил Светов.

Политолог отметил, что на дебатах Александр Беглов выглядел выигрышнее остальных. И во многом благодаря тому, что не занимался демагогией, не бросался политическими лозунгами, а сконцентрировался на вопросах городского хозяйства и конкретных цифрах, продемонстрировав глубокое знание проблем Петербурга.

«Кандидат в губернаторы от «Справедливой России» Надежда Тихонова, к сожалению, вообще показала, что недостаточно владеет вопросами экономики города, которым были посвящены дебаты. В частности, она сказала, что социальная часть бюджета составляет 53%, когда в действительности — 73%. Что же касается Михаила Амосова, выдвигающегося от «Гражданской платформы», и Владимира Бортко от КПРФ, то я считаю, что оба они — личности, которые, безусловно, сами себя создали и сами себя зарекомендовали. Этого не скажешь о Тихоновой. В Законодательное собрание Петербурга она прошла по партийному списку, потому что не смогла избраться в округе. А это говорит о том, что избиратель не видит в ней человека, за которого можно отдать свой голос. Поэтому и на дебатах она выглядела недостаточно убедительно», — отметил Юрий Светов.

Зная ноты, оркестром дирижируют по-другому

Примечательно, что в ходе дебатов Амосов назвал Бортко «сталинистом», а Бортко заявил, что не знает нот, но может дирижировать оркестром, потому что у него было 150 лошадей, Тихонова же сказала, что либералы и коммунисты давно себя скомпрометировали.

«Перепалка Бортко и Амосова была ожидаема, поскольку они представляют политические силы, являющиеся антагонистами. Но мне их спор показался приемлемым, потому что он не выходил за рамки. Они не обзывали друг друга и грязью не поливали. Хотя Беглов, конечно, на этом фоне выглядел выигрышно. К слову, я знаком со многими выдающимися дирижерами, а выдающимися их сделало то, что они знают ноты и дирижируют оркестром немножко иначе, чем те, кто нот не знает», — добавил Юрий Светов.

Политтехнолог Сергей Наумов в комментарии ФАН также отметил, что первые дебаты однозначно выиграл Александр Беглов.

Беглов пришел с программой, остальные — с лозунгами

«Беглов выглядел очень стильно, уверенно, спокойно, он четко понимал, о чем говорит, показал себя хозяйственником, человеком, разбирающимся в экономике. Он пришел на дебаты с программой, а все остальные — с лозунгами. Но, несмотря на это, Беглов показал себя человеком, готовым работать с оппозицией», — заметил Наумов.

Врио губернатора представил на дебатах программу экономического развития Петербурга, включающую четыре направления и занявшую больше тысячи страниц.

«Мы видим, что город развивается. Конечно, есть проблемы. Они есть в любом городе мира. Но Беглов старается их решать не на словах, как политики, с которыми он сегодня дискутировал, а на деле. Недавно Беглов поднял вопрос о необходимости расширения метро. Есть четкий план развития городской подземки. Но для его реализации не обойтись без федерального финансирования. А для этого Петербургом должен управлять человек, которого поддерживает федеральный центр, который умеет находить с Москвой общий язык. И не только с властями, но и с крупнейшими госкорпорациями. Беглов — именно такой человек», — сказал политтехнолог.

Наумов напомнил, что благодаря Беглову в Петербург удалось привлечь на социальные программы и решение транспортных проблем деньги со стороны федерального центра и крупных госкомпаний, вроде ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром».

«У нехватки детсадов есть обратная сторона. Это рост рождаемости и строительный бум. Застройщиков обязали строить социальную инфраструктуру в новых жилых кварталах. И это тоже работа городских властей со строительным сектором за последние месяцы, которую нельзя не отметить. Конечно, проще критиковать, но какую альтернативу предлагает оппозиция? Петербургу нужна конкретика, а не популизм, от которого все порядком устали. Нужно не играть на проблемах горожан, а решать их, как это делает Беглов», — сказал Сергей Наумов.

Самые демократичные выборы

Собеседник ФАН считает, что петербуржцы стали лучше разбираться в политической жизни, а потому сегодня их сложнее использовать в каких-то играх.

«Петербургским избирателям не нужны митинги, протесты и лозунги. Им нужна четкая программа развития. Беглов на дебатах заявил, что 1 трлн рублей для бюджета Петербурга — цифра реальная, которую можно достичь за счет работы с федеральным центром, инвесторами, оптимизации расходов, туристического сбора, сотрудничества с другими регионами, в частности — с Ленобластью, привлечения новых налогоплательщиков и высокотехнологичного производства. При этом Беглов пообещал, что 15% городского бюджета будут идти на развитие Петербурга. И именно при Беглове бюджет города впервые стал профицитным, хотя из него выделялись средства на социальные проекты, например, на бесплатный проезд для отдельных категорий граждан. Это все очень показательно. Это свидетельство реальной работы кандидата в губернаторы», — заметил Наумов.

Он подчеркнул, что в ходе дебатов Михаил Амосов назвал нынешние выборы губернатора Петербурга самыми демократичными, поскольку они открытые и конкурентные.

«Это очень важное заявление, сделанное оппонентом действующей власти, — заметил Наумов. — Вообще, с назначением Беглова жители Петербурга стали активнее участвовать в жизни города. Врио общается с ними в соцсетях, проводит встречи с представителями разных профессий и социальных слоев, выслушивает разные мнения. Такого раньше не было. А что могут сказать по этому поводу остальные кандидаты? Общаются ли они с горожанами, имеют ли обратную связь?»

Дебаты не выглядели клоунадой и игрой в поддавки

Политический психолог Александр Ершов отметил, что врио губернатора в очередной раз показал, что не боится оппозиции, приняв участие в дебатах, и «он явно не пользовался услугами спичрайтеров, а готовил свое выступление сам».

«Это чувствуется по перегруженности речи цифрами и профессиональными терминами: инвестпакет, инвестиции и т. п. Навряд ли большинство населения понимает их смысл. Впрочем, это не так важно. Важно, чтобы аудитория чувствовала, что выступающий сам понимает и верит в то, что он говорит. А в случае с Бегловым это чувствовалось», — заметил Ершов в комментарии ФАН.

По его мнению, Александр Беглов выглядел на этих дебатах выигрышнее своих конкурентов.