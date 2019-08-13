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МИД Украины объявил российского дипломата персоной нон грата

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МИД Украины объявил российского дипломата персоной нон грата

Киев, 13 августа. Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине. Он уже покинул страну, сообщили в пресс-службе СБ Украины.

В сообщении украинской Службы безопасности говорится, что ее сотрудники разоблачили жителя Львовской области, который якобы выполнял задание российских спецслужб. В СБ Украины утверждают, что мужчину завербовали еще в 2014 году.

Как считает украинская Служба безопасности, житель Львовской области якобы собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительных органах, а также об иностранных военных инструкторах в западном регионе страны. Полученные данные мужчина якобы передавал российскому разведчику, который работал под прикрытием генконсульства РФ во Львове.

«За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона персона нон грата», — говорится в сообщении СБ Украины.

Уточняется, что также было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Официальным подозреваемым стал житель Львовской области, якобы передававший разведывательную информацию российскому дипломату.

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Источник: Пресс-служба СБ Украины
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