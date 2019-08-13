Новый украинский канал будет ловить зрителей в Донбассе и Крыму на особый крючок

Киев, 13 августа. Спутниковый русскоязычный телеканал об Украине, главной целью которого будет «борьба за умы», собираются запустить в октябре этого года. Планируется, что он будет вещать в Крыму и на востоке Украины.

О сроках презентации этого канала рассказал источник газеты «Коммерсантъ», близкий к офису украинского президента Владимира Зеленского. Собеседник издания рассказал и о примерной сетке вещания, а также о «главном особом крючке», на который собираются ловить зрителей.

«Вещать будет в формате инфотейнмента. Будет много развлекательного контента, который сегодня является крючком, на который можно привлечь аудиторию», – пояснил источник газеты.

По словам председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко, сейчас ведутся переговоры с коммерческими телеканалами о возможности бесплатно предоставлять свой контент. Политик указал на то, что «есть целое министерство информации, которое ничего не сделало». В связи с этим он заверил, что «все будет переформатироваться».

Как сообщал ранее «Федерал Пресс», над созданием этого телеканала работает команда Зеленского. Об этих планах в конце июля рассказал глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, целью создания такого телеканала стало вещание позиции Киева по международным вопросам. Помимо этого он отметил, что всемирный русскоязычный канал необходим для «борьбы за умы».



