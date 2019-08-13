Террористические атаки в Тунисе сделали страну опасной в преддверии выборов

Тунис, 13 августа. Атаки террористов-смертников в Тунисе значительно снизили уровень безопасности в стране в преддверии президентских выборов. О сложившейся в государстве ситуации пишет онлайн-издание Fanack.com.

Напомним, 27 июня два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства в центре столицы Туниса. В результате террористической атаки были ранены около 10 человек, двое из них смертельно. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), однако доказательств своей причастности она не представила.

После инцидента премьер-министр Туниса Юсеф Шахед пообещал, что возмездие последует незамедлительно. В стране провели 493 рейда, после которых арестовали 25 человек, обвиняемых в связях с террористами. Шахед заявил, что последний член террористической ячейки был ликвидирован, однако правозащитники раскритиковали подход премьер-министра, обвинив его в нетерпимости и в нарушении закона.

Напомним, что за последние годы в Тунисе происходили и другие террористические атаки. Так, 29 октября 2018 года 30-летнняя безработная смертница устроила взрыв в центре столицы государства. А в 2015 году в стране ввели чрезвычайное положение после гибели 60 человек. 22 человека погибли после нападения на столичный музей Бардо, еще 38 были убиты на курорте в Суссе.

Как отмечает министр обороны Туниса Абделькрим Збиди, «нынешние политические конфликты являются причиной 90% проблем страны, включая ее недостаточную безопасность». Юсеф Шахед пообещал устроить настоящую войну с терроризмом и внес ряд изменений в законодательство, которые обеспокоили правозащитников. По их мнению, закон использует слишком расплывчатую трактовку понятия «терроризм», что позволяет применять его практически ко всем формам социального протеста. Также полиция может задержать подозреваемых на две недели, не предоставляя им контактов с адвокатами.

«Адвокаты без границ» в сотрудничестве с другими правозащитными организациями изучили 164 дела, связанных с обвинениями в терроризме, и выявили систематические нарушения права на справедливое судебное разбирательство. Также в июне 2019 года в докладе специального докладчика ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний были отмечены серьезные нарушения и угрозы этим правам.

«Тунисское государство производит террористов. Власти демонстрируют отрицание права молодых людей на существование, особенно тех, кто живет в обнищавших, заброшенных районах. Предположительно, радикальная исламская молодежь систематически подвергается преследованиям со стороны сотрудников полиции в рамках неофициальной политики», — заявил правозащитник Омар Веслати.

Напомним, в конце июля на 93-м году жизни скончался президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси. Выборы нового главы государства стартуют 15 сентября. По мнению многочисленных экспертов и аналитиков, предстоящие выборы в Тунисе, в которых собираются принять участие 6,7 миллиона избирателей, уязвимы перед террористическими угрозами.

Ранее член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов призвал россиян воздержаться от поездок в Тунис, поскольку в стране сложилась опасная обстановка, и здесь любой может пострадать от рук боевиков или маргиналов. А руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и старший научный сотрудник ЦАИИ Борис Долгов сообщили, что Тунися является опасным местом для бизнеса из-за политической нестабильности, передает Infox.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.