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Климов заявил, что митинги «оппозиции» являются явным вмешательством во внутренние дела РФ

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Климов заявил, что митинги «оппозиции» являются явным вмешательством во внутренние дела РФ

Москва, 13 августа. Сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что митинги так называемой «оппозиции» являются явным вмешательством во внутренние дела России.

В интервью «ПолитЭксперту» Климов заметил, что давно занимается вопросами, связанными с попытками вторгнуться во внутренние дела России.

«Мы доказали, что существует иностранное вмешательство в проведение митингов. Это не потому что многие говорят — это доказанные вещи. Об этом мы говорим уже с 30 мая», — подчеркнул он.

По словам Климова, Совфед уже обратился к муниципальным и региональным властям с просьбой пресечь любые попытки вмешательства во внутриполитические дела РФ.

Климов заявил, что митинги «оппозиции» являются явным вмешательством во внутренние дела РФ

Напомним, после того, как соратников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Например, у юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь нашли 15% липовых подписей. Кроме того, в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов. Также Соболь организовала «фабрику» по рисовке голосов. Аналогичными незаконными методами пользовались и другие сторонники Навального — Илья Яшин и Дмитрий Гудков.

Так называемая «оппозиция» организовала несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа. В прошедшую субботу прошло согласованное с властями города мероприятие. Его участниками стали всего лишь 20 тысяч человек при заявленных организаторами 100 тысячах. «Оппозиция» провалила митинг-концерт, превратив его в ивент для школьников, которые пришли на проспект Сахарова, чтобы бесплатно послушать концерт рэп-исполнителей.

Климов заявил, что митинги «оппозиции» являются явным вмешательством во внутренние дела РФ

Многие эксперты заявили, что США пытаются оказать давление на внутриполитические процессы в России, поддерживая действия так называемой «оппозиции» на митингах в Москве. Так, член Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что Вашингтон, регулярно пытающийся спекулировать на теме выборов в Мосгордуму, освещает события исключительно в удобном для себя ключе. По словам Клинцевича, попытки Соединенных Штатов вмешаться во внутренние дела РФ являются недопустимыми для современного демократического общества.

Ранее, напомним, лидер демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойер написал, что митинги «оппозиции» в Москве направлены на восстановление демократии «через свободные и честные выборы». Слова американского сенатора подтверждают, что Вашингтон пытается активно вмешиваться во внутриполитические дела РФ и спекулирует на теме выборов в Мосгордуму.

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